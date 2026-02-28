Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Legea care modifică vârsta de pensionare a magistraţilor şi cuantumul pensiilor acestora a fost promulgată

28 februarie 2026

Legea care modifică vârsta de pensionare a magistraţilor şi cuantumul pensiilor acestora a fost promulgată vineri de preşedintele Nicuşor Dan.

Decizia a venit după publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Curţii Constituţionale de validare a reformei în domeniu.

Şeful statului a precizat că este un gest de echitate aşteptat de societate şi i-a asigurat pe magistraţi că munca lor este respectată şi recunoscută.

Între timp, România aşteaptă ca reprezentanţii Comisiei Europene să anunţe la jumătatea lunii martie ce decizii au luat în privinţa deblocării celor 230 de milioane de euro aferenţi acestei reforme mult întârziate.

După discuţiile purtate la Bruxelles, premierul Ilie Bolojan a spus că este încrezător că România va primi cea mai mare parte din aceşti bani. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

