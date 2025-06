(INTERVIU) Bogdan Călinescu, directorul IREF Paris: „Impozitarea progresivă este foarte dăunătoare investitorilor!”

Publicat de Lucian Bălănuţă, 5 iunie 2025, 11:49

O voce influentă în peisajul intelectual european, Bogdan Călinescu, director al Institutului de Cercetări Economice și Fiscale (IREF) din Paris, a acordat un interviu colegului nostru, Lucian Bălănuță, în care a analizat obiectiv situația economică a României. Laureat al premiului Hayek oferit cu prilejul conferinței Free Market Road Show, organizată de Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, expertul a subliniat că, deși România a înregistrat o creștere economică importantă în ultimul deceniu, dezechilibrele structurale au fost neglijate. Printre principalele vulnerabilități identificate se numără deficitul bugetar ridicat, care pune presiune pe stabilitatea financiară. Bogdan Călinescu a pledat pentru menținerea cotei unice de impozitare, susținând că o eventuală trecere la impozitarea progresivă ar afecta mediul investițional. În opinia sa, este esențial ca autoritățile să reducă treptat cheltuielile publice și să aplice reforme structurale coerente și a atras atenția că, în lipsa unor măsuri ferme, România riscă să piardă credibilitatea fiscală în fața partenerilor europeni. Respectarea regulilor fiscale stabilite la nivelul Uniunii Europene este, în accepțiunea sa, o condiție fundamentală pentru dezvoltarea sustenabilă. De asemenea, a avertizat că presiunile sociale și electorale nu trebuie să împiedice adoptarea unor politici economice corecte.

Lucian Bălănuță: Aș dori să vă întreb, pentru început, cum vedeți evoluția economică a României în ultimul deceniu? Este România mai capitalistă sau mai dependentă de stat?

Bogdan Călinescu: Eu aș spune că evoluția economică a României e foarte interesantă și pozitivă în în ultimii ani. Am și scris de altfel în Franța. Am dat exemplu României de mai multe ori. Dacă ne uităm simplu la cifre, totul este clar. PIB-ul României a crescut foarte mult în în ultimii ani. De altfel, este de cinci ori mai mare decât atunci când a intrat în Europa, PIB-ul pe cap de locuitor mă refer, ceea ce este enorm. În acest moment acest PIB îl depășește pe cel al Greciei, al Ungariei, se apropie de cel al Estoniei. Deci, România a făcut progrese absolut remarcabili în ultimii ani, însă în ceea ce privește partea capitalistă de stat, știți ca în ca poantele cu “o veste bună, o veste rea” – sunt și lucruri bune și lucruri rele. Au au fost făcute multe investiții publice care au costat foarte mulți bani. Esti corupție la nivel public, știți foarte bine acest lucru, însă au fost și investiții din partea societăților străine în România foarte mult în acești ultimi ani, deci care au contribuit de altfel la creșterea produsul intern brut. Deci sunt părți bune, dar și părți părți rele. Situația de astăzi este puțin dificilă.

Lucian Bălănuță: Într-adevăr și agenda publică la ora actuală este dominată de subiecte ce țin de fiscalitate, de motorul economic al României , îndeosebi legându-ne de faptul că avem un deficit bugetar îngrijorător. Inclusiv Comisia Europeană a transmis o serie de recomandări mai ferme în această privință. În opinia dumneavoastră, cum vedeți o rezolvare în acest sens? Pentru că există foarte multe aspecte ce țin de o eficientizare a cheltuielilor, o tăiere a cheltuielilor publice, dar în același timp și discuția legată de creșterea taxelor.

Bogdan Călinescu: Un lucru important, care e valabil altfel pentru toate țările membre Uniunii Europene, atunci când se intră într-o organizație economică trebuie respectate anumite reguli. România și alte țări nu le-au respectat. Vorbesc și de Franța, de altfel, iar la un moment dat este nevoie să se facă reforme, reforme dificile, dure. Este cazul României astăzi, care are un deficit public foarte ridicat, în jur de 9% din PIB, în Franța e de 5,8%, însă datoria publică în Franța este de cam de 118%, în România, la jumătate, de 54%, deci amândouă țările trebuie să taie din cheltuielile publice, trebuie să reducă numărul de funcționari, trebuie să facă economii pentru a respecta tocmai aceste aceste reguli. Să nu uităm că în cazul României sunt zeci de miliarde de euro care vor trebui, vor fi cheltuiți până în 2027. Cred că e vorba de 85-86 de miliarde de euro, ceea ce este foarte mult. Și Bruxelles ar putea pedepsi România pe bună dreptate, dacă nu se fac aceste a aceste reforme.

Lucian Bălănuță: Și în această chestiune, cum ar putea România să construiască un plan credibil într-un timp foarte scurt, dar și ținând cont și de presiunile sociale de la noi din țară?

Bogdan Călinescu: Presiuni sociale sunt peste tot. În Franța, sindicatele fac grevă de fiecare data când e vorba de o reformă, ies în stradă, blochează drumurile sau trenurile, circulația trenurilor. Însă oamenii politici nu trebuie să cedeze. România în acest moment are nevoie de o coaliție care să fie eficientă, să dea drumul la acțiuni, reforme importante, să fie curajoasă. Este nevoie de acest lucru în România. Dacă oamenii politici nu sunt conștienți și nu spun adevărul. La institutul meu insistăm asupra faptului că trebuie spus adevărul poporului. Nu e deloc populism acest lucru. Este vorba de de spus care este situația economică și ce trebuie făcut. Trebuie ca statul să facă, să sacrifice, să taie din cheltuielile publice și să intre pe calea pe calea reformelor importante, costisitoare și din perspectivă socială, așa cum cum bine ați subliniat.

Lucian Bălănuță: Însă, dacă ar fi să trasăm câteva priorități în această privință, pentru că și președintele României, la ora actuală, vorbește despre priorități și a desemnat deficitul bugetar ca fiind una dintre prioritățile în materie de combatere. În definitiv, care ar fi acestea, cum le vedeți dumneavoastră?

Bogdan Călinescu: Trebuie văzut exact unde sunt cheltuielile publici inutile, trebuie privatizat cât mai mult. Și când spune acest lucru nu e vorba doar de România, e vorba și despre Franța. Sunt țări care au nevoie de reforme radicale din acest punct de vedere. Deci trebuie văzut ce poate fi privatizat. Dar în ceea ce ce mă privește, trebuie văzut unde este risipă, dacă sunt administrații care nu folosesc la nimic. Trebuie sacrificii. Dacă nu, dacă nu se fac sacrificii, din când în când, reforma nu va putea fi făcută singură. Tendința politicienilor este să crească taxele, impozitele. La fel și în Franța. Chiar cei de dreaptă sau de stânga, nu contează. Preferă să facă asta decât să impună anumite reforme care sunt necesare. Dar asta nu folosește la nimic. Ați vorbit acum câteva minute despre situația fiscală. Dau ca un exemplu bun rata de impozitare unică care există în România și vrem să fie adoptată și în Franța. Din acest punct de vedere, este un lucru foarte bun pentru România. A contribuit la creșterea economică din ultimii ani. În Franța, impozitele pe venit se pot ridica până la 60-62%, ceea ce este absolut enorm. Plus că este o o incertitudine fiscală permanentă. Atunci când există o rată unică, știm exact cât vom plăti. Deci nu trebuie ca politicienii din România să schimbe acest lucru, trebuie să continue pe această cale.

Lucian Bălănuță: Haideți să deschidem dezbaterea aceasta, căci într-adevăr este un subiect fierbinte, acela al impozitării progresive versus cota unică. Noi am avut la începuturi o impozitare progresivă, dar asupra muncii, nu a capitalului sau a venitului global și avem o experiență de ceva timp cu această cotă unică, iar discuțiile la ora actuală, în formatul acesta al partidelor care ar putea forma o coaliție de guvernare se apleacă și asupra perspectivei de a introduce o impozitare progresivă, spunându-se de fapt că România a ajuns la un nivel economic ce ar permite un soi de solidaritate social, dacă ne referim la unul dintre partidele care militează pentru această cotă progresivă. Cum vedeți această noțiune într-un plan mai amplu?

Bogdan Călisescu: Sper să nu să nu fie schimbată situația de astăzi. E suficient să ne uităm la statistici, la evoluția României în ultimii ani, să vedem atunci de când a fost introdusă cota unică și până astăzi au crescut veniturile statului, adică creșterea economică, salariile au crescut enorm. Am discutat, am prieteni, am colegi, sunt foarte mulți care câștigă foarte bine astăzi în România, se poate trăi, se trăiește mult mai bine ca înainte. Am dat exemplu PIB-ul pe cap de locuitor, în putere de cumpărare. Sunt regiuni, dee exemplu, regiunea București-Ilfov este a 5-a regiune din Europa ca putere de cumpărare pe cap de locuitor, după Luxemburg, o regiune din Irlanda etc. Este absolut incredibil, deci dacă schimbăm ceva care merge, va fi mult mai mult, mai dificil. Impozitarea progresivă este foarte dăunătoare investitorilor, celor care câștigă din ce în ce mai mult, pentru că atunci când muncim mai mult, e normal să câștigăm și mai mult. Și am să vă dau un exemplu coconcret. La institutul pe care îl dirijez, cel de Cercetări Economice și Fiscale, am publicat un studiu statistic, acum câțiva ani, în care am arătat că dacă s-ar introduce o impozitare unică de 15% în Franța, statul ar câștiga. Veniturile statului ar fi mult mai mari decât în situația actuală, când sunt patru-cinci rate de impozitare. Deci cu cât impozite sunt mai mici, ca să rezumăm studiul, cu cât impozitul este mai mic, cu atât banii la buget intră mai mai mult, în cantitate mai mare. Deci sunt exemple clare , exemple economice, exemple din mai multe state, în care se vede clar că mai bine ca impozitul să fie mai mic.

Lucian Bălănuță: Mă gândesc și la compoziția politică la ora actuală, care a devenit și în România mai fragmentată decât de obicei. Partidele tradiționale au început să să piardă teren. S-a întâmplat și în Franța. Pe acest fond și ținând cont că unul dintre semnalele transmise în timpul alegerilor a fost legat și de inechitățile sociale, aici cum vedeți o soluționare a acestei problematici românești?

Bogdan Călinescu: Acest discurs este prezent în toate țările. Și în Franța, și în Statele Unite și trebuie văzut întâi, în timp, cum au evoluat lucrurile. Nu cred că există cineva astăzi în în România care să spună că suntem mai săraci ca acum 15-20 de ani. Ar fi o minciună gogonată pe care orice căutare pe Google a ar desființa-o imediat. Sunt oameni care s-au îmbogățit, sunt și mafioți și trebui să spunem lucrurilor pe nume. Sunt oameni care câștigă sume enorme, am văzut de altfel și pensii nesimțite și salarii nesimțite. La unii nu știm de unde provin aceste venituri, dar asta este alt lucru. Trebuie combătută corupția, bineînțeles, dacă nu, comparăm pe cineva care fură sau face business mafiot, care câștigă sume enome cu altcineva care câștigă mult mai puțin. Deci trebuie combătută această această inechitate datorată furtului. Însă peste tot sunt inegalități, dar inechitatea a scăzut, în general, pentru că a crescut salariul minim. A crescut și în România în ultimii ani. Este absolut evident și în Franța și în alte țări. Ceea ce este important este ca această creștere economică să fie mare. Asta contribuie la îmbogățirea tuturor cetățenilor. Asta nu înseamnă că nu vor fi și mâine și poimâine persoane care vor câștiga mai puțin decât alții. Și ceea ce este un lucru absolut normal, inevitabil într-o societate modernă, capitalistă, democratică. Numai în comunist spuneam că toți suntem egali, doar unii erau mai egali de cât ceilalți.

Lucian Bălănuță: Uitându-ne puțin și la tabloul acesta general, chiar cu o forțare a notei: 2024-2025 față de 2008, 2009, 2010, în perioada crizei financiare, crizei economice, unde ne aflăm? Există un pericol care să escaladeze în așa fel încât să ajungem într-un punct pe care l-am mai resimțit la un moment dat?

Bogdan Călinescu: Și în Franța și România este un risc. Într-adevăr, este un risc din cauza deficitului, a datoriei publice. În Franța sunt foarte mari probleme cu pensiile, natalitate a scăzut. Deci pensiile sunt plătite de cei care sunt în în câmpul muncii și nu sunt. Nu sunt fonduri de pensii în Franța. În România sunt, de exemplu, alt aspect pozitiv. Și sistemul se poate prăbuși, în sensul că nu vor mai fi bani pentru plătirea pensiilor în România. Riscul cel mai mare este ca politicienii să impună scăderea salariilor. Vorbesc de privat. Din sectorul privat dacă se impun mărirea impozitelor și mărirea taxelor, asta ar bloca, ar stopa net creșterea economică a României și ar avea repercusiuni. Și nu știm ce consecințe, economicie dezastruoase vor vor urma în contextul globalizării. Să nu uităm, economiile europene și celelalte din restul lumii interconectate. Când o economare începe să tușească și celelalte vor fi afectate și se vor îmbolnăvi. Deci, atenție la acest lucru.

Lucian Bălănuță: Dincolo de componenta strict tehnică, România înregistrează probleme semnificative și în ceea ce privește colectarea TVA-ului la ora actuală. Cum s-ar putea, în definitiv, corecta, pentru că problema trenează de foarte mult timp și este, să spunem așa, un capitol la care dacă am reuși să colectăm mult mai eficient TVA-ul, poate că și unele dintre problemele structurale ale României nu ar mai fi atât de pronunțate?

Bogdan Călinescu: Poate că rata TVA e prea mare. Atenție, eu sunt pentru impozite și taxe mici. cum le-am precizat de mai multe ori, însă sunt împotriva fraudei. Legea trebuie respectată, chiar dacă e proastă, deci fiecare trebuie să plătească. Însă trebuie să ne întrebăm de ce e fraudă frauda? Poate pentru că sigur sunt oameni care fură instinctive, aș putea spune așa. Însă frauda fiscală există și pentru că taxele și impozite sunt prea ridicate, sunt prea mari. Există în Franța discuții de ani de zile, sunt date exemple nenumărate despre oameni de afaceri, că s-au îmbogățit și care preferă să plece din Franța, să stabilească în Elveția, în Belgia sau în Statele Unite, tocmai pentru a nu plăti sume exorbitante, sume enorme Fiscului. Deci frauda trebuie combătută, însă cauzele, de asemenea. Dacă nu se colectează impozitele cum trebuie, înseamnă că sunt prea ridicate, sunt și ele prea ridicate. Este un infern fiscal. Faptul că cineva pleacă că plătește prea mari impozite, e de înțeles. Și să meargă în altă țară unde plătește mai puține impozite, e de înțeles. Deci mai bine să scădem impozitele și taxele ca să reușim să plătească mai mulți oameni. Asta am am observat-o și în Franța. Să vă dau un exemplu concret, 55% din francezi nu plătesc impozitul pe venit. Mai mult decât jumătate în populația, ceea ce este absolut inadmisibil. Dar dacă s-ar scădea impozitele, ratele de impozitari, mai mulți ar intra în categoroa celor care plătesc, deci bugetul statului crește, veniturile statului ar crește, deci este o modalitate foarte bună de a combate această fraudă care nu este fraudă, de fiecare data, este scăderea a impozitelor și taxelor.

Lucian Bălănuță: Și în final, vreau să fac apel și la preocupările dumneavoastră legate de politică de politici publice. Totodată, discuția aceasta despre combaterea evaziunii fiscale, despre perspectiva de a colecta venituri la stat într-un mod cât mai efficient a căpătat, în aceste zile, o altă componentă, și anume perspectiva de a introduce și serviciile de informații în lupta de a combate evaziunea fiscală, de a ridica noțiunea de evaziune fiscală la rang de strategie de apărare a țării. Cum vedeți acest aspect?

Bogdan Călinescu: Legea trebuie respectată, cum am precizat, însă atenție, atenție să nu fie poliție fiscală, să nu ajungem la abuzuri, să controlăm acolo unde nu trebuie frauda. Într-adevăr, frauda trebuie căutată, însă să ne ferim de abuz, pentru că ajungem la un stat dictatorial. Sunt pentru transparență, însă la transparență totală e și un un risc, un risc mare să intrăm într-un stat care controlează și vede absolut totul, ceea ce nu este bine. Statul trebuie să fie mic, eficient, să se ocupe de ceea ce trebuie, iar de restul, sectorul privat îl poate face foarte bine.

BOGDAN CĂLINESCU s-a născut la Iași. În 1990, a plecat în Franța pentru studii și a absolvit Institutul de Științe Politice din Paris (Sciences Po).

A condus Institutul Francez de Politici Publice (IFRAP), unde a lansat revista Société Civile. În prezent, este director al Institutului de Cercetări Economice și Fiscale (IREF) din Paris. Este și fondatorul și președintele asociației Entrepreneur Junior.

Predă la Universitatea din Pontoise un seminar dedicat dezinformării economice și politice.

A publicat mai multe cărți de succes în Franța sub pseudonimul Nicolas Lecaussin. Printre cele mai cunoscute se numără:

– Cet État qui tue la France (Plon, 2005)

– L’absolutisme efficace (Plon, 2008)

– Au secours ! Ils veulent la peau du capitalisme (First Editions, 2009)

– À quoi servent les riches (Lattès, 2012)