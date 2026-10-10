Două mesaje RO-ALERT după depistarea unor drone în apropierea graniţei cu România, lângă Tulcea

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 octombrie 2026, 08:54

Autorităţile au emis în noaptea de vineri spre sâmbătă două mesaje RO-ALERT, după ce radarele au depistat drone în spaţiul aerian ucrainean, în apropierea graniţei cu România, lângă Tulcea, a informat Ministerul Apărării Naţionale.

‘În noaptea de 9 spre 10 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană care evolua în spaţiul aerian ucrainean, la aproximativ 20 de kilometri nord de localitatea Periprava, în proximitatea frontierei cu România. Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu’, a precizat MApN.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă care a emis la ora 00:17 un mesaj RO-ALERT pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea.

Alerta aeriană a încetat la ora 00:40.

‘Ulterior, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o nouă ţintă aeriană care evolua în spaţiul aerian ucrainean, în zona localităţii Chilia, la aproximativ 15 kilometri est de Vâlcove. La ora 2:18 a fost transmis un nou mesaj RO-ALERT pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea’, mai arată MApN.

Alerta aeriană a încetat la ora 3:13.

Potrivit MApN, nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional. (agerpres/ FOTO radioiasi.ro)