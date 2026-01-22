Ascultă Radio România Iași Live
Donald Trump a spus că acordul privind Groenlanda este încă în curs de negociere

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 ianuarie 2026, 17:00

Preşedintele Donald Trump a declarat joi că detaliile unui acord privind Groenlanda sunt încă în curs de elaborare, vorbind la o zi după ce a retras o ameninţare cu taxe vamale suplimentare şi a exclus posibilitatea de a recurge la forţă pentru a ocupa teritoriul danez.

Într-un interviu acordat Fox Business Network de la Davos, dl Trump a recunoscut, de asemenea, impactul insistenţei sale pentru Groenlanda asupra pieţelor globale şi a spus că nu intenţionează să plătească pentru a achiziţiona insula.

„Detaliile sunt într-adevăr în curs de negociere acum. Dar, în esenţă, este vorba de acces total. Este – nu există sfârşit, nu există limită de timp”, a spus dl Trump în marja Forumului Economic Mondial. „Am observat că piaţa bursieră a crescut foarte substanţial după ce am anunţat-o”, a declarat el pentru programul „Mornings with Maria” de la FBN.

Întrebat despre posibilitatea ca europenii să vândă acţiuni şi obligaţiuni americane, el a adăugat: „Dacă o fac, o fac. Dar dacă s-ar întâmpla asta, ar exista o represalii majore din partea noastră şi avem toate cărţile”. Donald Trump a început să lanseze ideea achiziţionării Groenlandei după ce şi-a preluat noul mandat, anul trecut, dar şi-a intensificat retorica în ultimele săptămâni, ameninţând cu o taxă vamală de 10% opt ţări europene, ceea ce i-a zdruncinat pe investitori. Şi-a continuat presiunile într-un discurs de peste o oră rostit miercuri la Davos, înainte de a se întâlni cu secretarul general al NATO şi de a anunţa planuri privind un nou acord care nu a fost încă definit. Întrebat joi cât este dispus să plătească pentru teritoriul semi-autonom, el a adăugat: „Nu va trebui să plătim nimic altceva decât faptul că vom construi Domul de Aur”. Donald Trump a spus că orice acord va permite „acces total” la Groenlanda, inclusiv pentru armată: „Primim tot ce ne dorim, fără costuri”. (Rador/ FOTO AI)

