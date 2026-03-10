Ascultă Radio România Iași Live
Comisia Europeană a aprobat transferul a 522 de milioane de euro din PNRR către Programul Sănătate

Comisia Europeană a aprobat transferul a 522 de milioane de euro din PNRR către Programul Sănătate

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 martie 2026, 08:07

Comisia Europeană a aprobat ieri transferul a 522 de milioane de euro din PNRR către Programul Sănătate, pentru ca România să nu piardă banii şi să-i poată folosi pentru finalizarea celor nouă spitale noi, care altfel nu puteau fi gata vara aceasta.

Este vorba despre Institutul Regional de Oncologie din Timişoara şi alte opt spitale de urgenţă, selectate şi prioritizate în funcţie de stadiul implementării.

Perioada de eligibilitate pentru întregul Program de Sănătate este 31 decembrie 2030, a precizat ieri vicepreşedinta Comisiei, Roxana Mânzatu.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

