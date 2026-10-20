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(AUDIO) Vaccinurile împotriva pestei micilor rumegătoare ajung în România pe 24 octombrie

(AUDIO) Vaccinurile împotriva pestei micilor rumegătoare ajung în România pe 24 octombrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 octombrie 2026, 19:23

România urmează să primească vaccinurile împotriva pestei micilor rumegătoare, puse la dispoziție de către Comisia Europeană, sâmbătă, 24 octombrie – au declarat astăzi, pentru postul nostru de radio, reprezentanții instituției.
Precizarea vine după ce, ieri, la prezentarea bilanțului mandatului său în fruntea Ministerului Agriculturii, Tanczos Barna a afirmat că dozele gratuite de ser împotriva virusului care afectează ovinele și caprinele nu au ajuns, încă, în țara noastră, deși – potrivit oficialului de la București – ar fi trebuit să fie livrate în luna septembrie.
Într-o intervenție pentru Radio România Iași, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pe politici de Sănătate, Eva Hrncirova, a explicat că autoritățile din țara noastră au depus o cerere oficială pentru aceste vaccinuri abia pe 21 septembrie.
Ea a mai subliniat că dozele reprezintă doar o tranșă inițială, pentru a depăși situația de urgență de la acest moment.
Eva Hrncirova: Prima tranșă de vaccinuri – care va conține 800 de mii de doze pentru variola ovină și caprină și 300 de mii pentru pesta micilor rumegătoare – urmează să fie trimisă săptămâna aceasta, pe 24 octombrie, spre România. De reținut – acesta este doar începutul campaniei de imunizare, cu o tranșă inițială de urgență, pentru a da startul demersurilor de vaccinare. Aceasta nu este menită să acopere și viitoarele serii de imunizare din România, oferind Comisiei Europene posibilitatea de a reține un număr de doze pentru a răspunde la situații de urgență similare din alte state ale blocului comunitar.
Pesta micilor rumegătoare a afectat, în ultima perioadă, fermierii români, exporturile de ovine și caprine fiind sistate după descoperirea unor focare în mai multe județe din țară.
Reluarea exporturilor a fost condiționată, la nivelul Comisiei Europene, de vaccinarea animalelor. (Radio Iași/ Anda Pascu/ FOTO radioiasi.ro)
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