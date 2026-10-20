(AUDIO) Transformatorul 2 de la CET Iași va fi repus astăzi în funcțiune. Mâine vor avea loc probele tehnologice finale

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 octombrie 2026, 16:19

Autoritățile locale fac eforturi pentru reluarea furnizării agentului termic în municipiul Iași, după avaria majoră din weekend la unul dintre transformatoare.

Astăzi se fac măsurătorile pentru stația de medie tensiune care face legătura cu Centrala Electrotermică și urmează ca celălalt transformator de la CET 1 să fie repus în funcțiune.

Primarul Mihai Chirica a anunțat că, în paralel, sunt testate echipamentele din stația de înaltă tensiune de 110 kilovolți.

Vești bune vin și din rețeaua de distribuție: un nou transformator, trimis de Delgaz Grid va fi montat în locul celui distrus de incendiu. Probele tehnologice finale vor avea loc mâine, urmând ca, imediat după finalizarea lor, căldura și apa caldă să ajungă din nou în caloriferele ieșenilor, a precizat Mihai Chirica.

Mihai Chirica: Practic, s-au luat toate măsurile pentru punerea în funcțiune a transformatorului 2, cel care, din măsurători, este funcțional pentru a putea pune sub tensiune toate echipamentele. Se lucrează acum de pe un grup generator de 400 kVA pentru a testa toate echipamentele înainte de a fi legate definitiv în sistemul de alimentare din stația de 110. Între timp, colegii de la Delgaz Grid au demontat transformatorul de rezervă din locația unde a fost depozitat, lângă fabrica de ulei și îl vor transporta mâine dimineață pentru a fi pus pe soclul transformatorului avariat. Cel avariat a fost demontat de pe soclul său pentru a face loc celui care va veni de mâine. Cablurile, în cea mai mare parte cele de forță, sunt trase. Celelalte cabluri de pe dispozitivele de protecție sunt în evaluare și vor fi legate sub tensiune definitiv, sperăm, în cursul zilei de mâine, după care facem probele tehnologice.

Reparațiile de urgență și înlocuirea echipamentelor costă municipalitatea aproximativ 1,5 milioane de euro. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO facebook Primaria Municipiului Iasi)