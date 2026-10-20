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Federaţiile sindicale din educaţie cer măsuri urgente pentru creşterea siguranţei în şcoli

Federaţiile sindicale din educaţie cer măsuri urgente pentru creşterea siguranţei în şcoli

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 octombrie 2026, 13:36

Federaţiile sindicale din educaţie cer măsuri urgente pentru creşterea siguranţei în şcoli după atacul de la Bistriţa, unde un elev de 13 ani cu o cagulă pe cap a rănit o profesoară şi un coleg cu un cuţit.

Sindicaliştii atrag atenţia asupra lipsei personalului de pază şi a psihologilor şcolari şi acuză autorităţile că ignoră fenomenul violenţei în unităţile de învăţământ.

Aceştia îi cer viitorului ministrul al educaţiei să ia măsuri concrete şi avertizează că, în lipsa unor soluţii rapide, vor declanşa proteste la nivel naţional. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

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