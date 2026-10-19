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Vaccinurile promise României de Comisia Europeană pentru combaterea pestei micilor rumegătoare întârzie

Vaccinurile promise României de Comisia Europeană pentru combaterea pestei micilor rumegătoare întârzie

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 octombrie 2026, 17:50

Dozele suplimentare de vaccin promise României de Comisia Europeană pentru combaterea pestei micilor rumegătoare nu au fost livrate, deşi, autorităţile române au primit încă de la începutul lunii septembrie asigurări că acestea vor ajunge în cel mai scurt timp, a declarat astăzi ministrul interimar al agriculturii, Tánczos Barna.

El a precizat că au fost pregătite condiţiile pentru recepţionarea vaccinurilor şi demararea campaniei de imunizare. Tánczos Barna şi-a prezentat astăzi bilanţul activităţii în această funcţie.

Tánczos Barna: Am bifat PNRR-ul, dar am reuşit să închidem în timp util acest program. Am elaborat şi adoptat schemele de ajutor de stat pentru noile cadre europene. Toate aceste scheme le-am formulat prin proiect de lege în Parlament, majoritatea lor au fost şi aprobate. Am pornit o nouă abordare prin legea adoptată de Parlament în ceea ce priveşte combaterea pestei porcine, o nouă paradigmă prin măsuri mai ferme, mai concrete şi sprijin pentru fermierii mici. Ministerul a făcut, prin agenţiile de plăţi, respectiv prin plăţi directe, peste 1,3 miliarde de euro, sume virate în contul fermierilor sub diverse forme. Am lansat şase programe noi de investiţii în agricultură. În cazul acestor programe s-au primit şi cererile de finanţare din partea fermierilor. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

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