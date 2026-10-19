Cum va fi vremea în perioada 19 octombrie – 1 noiembrie. ANM anunţă oscilaţii termice de la o zi la alta şi precipitaţii după 21 octombrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 octombrie 2026, 20:12

Regimul termic va fi normal pentru perioada din calendar, pe parcursul următoarelor două săptămâni (19 octombrie – 1 noiembrie), cu oscilaţii ale valorilor maxime de la o zi la alta, dar şi cu intervale cu precipitaţii, în majoritatea regiunilor, reiese din prognoza publicată, luni, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

În Banat, valorile termice diurne vor fi în creştere în primele trei zile, de la o medie de 18 grade, în data de 19 octombrie până la 24 de grade, în 21 octombrie. După aceasta se evidenţiază o scădere semnificativă a mediei maximelor termice, astfel că se vor atinge 16 grade, în ziua de 23 octombrie. În perioada 24-28 octombrie se observă variaţia mediei temperaturilor maxime între 17 şi 20 de grade, apoi scăderea până spre 16 grade în ultima parte a intervalului analizat. Dacă se face raportare la media minimelor termice, se poate remarca răcirea din data de 20 octombrie (6 grade), apoi încălzirea până în 22 octombrie, când se vor atinge 12-13 grade, şi ulterior o altă scădere până spre 7 grade, în 24 octombrie. După această dată nu vor mai fi variaţii ale mediei temperaturilor din timpul nopţii, fiind între 6 şi 8 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în perioada 21-27 octombrie.

În Crişana, temperaturile maxime vor creşte în primele trei zile, de la o medie de 16 grade, în 19 octombrie până spre 25 de grade, în ziua de 21 octombrie. Ulterior, se poate observa o scădere bruscă a mediei maximelor termice până spre 15 grade, în data de 23 octombrie. După această perioadă nu vor fi diferenţe termice semnificative, astfel încât media maximelor va fi cuprinsă între 16 şi 20 de grade, cu cea mai mare valoare în 28 octombrie. Dacă se face raportare la media temperaturilor din timpul nopţii, aceasta scade până la 6 grade, în 20 octombrie, apoi creşte până la 11 grade, în perioada 22-23 octombrie. Media temperaturilor minime se va menţine în jurul a 7 grade în a doua săptămână, cu o tendinţă de scădere la finalul acesteia. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în intervalul 21-27 octombrie şi la mijlocul acestuia vor putea fi cantităţi de apă însemnate.

În Transilvania, valorile termice din timpul zilei vor creşte la debutul perioadei analizate, astfel că media acestora va atinge 21 de grade, în ziua de 21 octombrie. Vremea se va răci ulterior, astfel încât se identifică o medie a maximelor termice de 15 grade, în data de 23 octombrie. Începând cu ziua următoare şi până în 28 octombrie se remarcă o uşoară încălzire, apoi temperaturile maxime vor scădea şi, mediat, se vor consemna 14 grade, la finalul intervalului de anticipaţie. În ceea ce priveşte media minimelor termice, se poate observa o scădere uşoară până în data de 21 octombrie, când se vor atinge 6 grade. Următoarele trei zile vor caracteriza o creştere a temperaturilor minime până la aproximativ 9 grade, în data de 23 octombrie. Ulterior, scăderea mediei acestora va fi treptată şi la sfârşitul celei de-a doua săptămâni se vor înregistra 3 grade. Va ploua în primele zile, apoi în intervalul 22-27 octombrie, local însemnat cantitativ.

În Maramureş, media maximelor termice va fi în creştere în primele trei zile, de la aproximativ 16 grade, în 19 octombrie până spre 22 de grade, în data de 21 octombrie. După aceasta, se poate identifica o scădere bruscă a mediei temperaturilor maxime până la 13 grade, în ziua de 23 octombrie. Ulterior, nu se remarcă diferenţe termice semnificative, astfel că media maximelor se va încadra între 15 şi 19 grade, cea mai mare valoare fiind în 28 octombrie. În situaţia mediei temperaturilor din timpul nopţii, aceasta va fi de 7 grade în perioada 19-21 octombrie, apoi va creşte până spre 10 grade, în 23 octombrie. Media minimelor termice se va menţine în jurul a 6 grade în a doua săptămână, cu o tendinţă de scădere la finalul acesteia, spre 4 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în intervalul 21-27 octombrie, iar la mijlocul acestuia vor putea fi cantităţi de apă însemnate.

În Moldova, temperaturile din timpul zilei vor creşte la începutul primei săptămâni, astfel că media acestora se va situa în jurul a 19 grade, valoare ce se va menţine până în data de 27 octombrie. Ulterior, se poate observa o scădere de la o zi la alta a mediei maximelor termice, astfel că la finalul intervalului de anticipaţie se vor înregistra 15 grade. Dacă se face raportare la media temperaturilor nocturne, se remarcă o uşoară scădere în 20 octombrie, când se vor înregistra 10 grade, apoi o creştere până spre 12 grade în perioada 21-24 octombrie. Începând cu data de 28 octombrie, media minimelor termice va scădea treptat, astfel încât la sfârşitul celei de-a doua săptămâni se vor consemna aproximativ 8 grade. Va ploua, local însemnat cantitativ, la debutul intervalului, apoi probabilitatea de ploaie va fi în creştere în zilele de 22, 23 şi 24 octombrie.

În Dobrogea, valorile termice diurne vor fi în creştere la debutul primei săptămâni, astfel că, mediat, se vor atinge 20 de grade, în ziua de 21 octombrie. Ulterior, media maximelor termice va fi de 19 grade, în perioada 22-27 octombrie, apoi va scădea treptat, astfel încât la finalul intervalului de anticipaţie se vor înregistra 15 grade. Dacă se face referire la temperaturile minime, se poate identifica scăderea mediei acestora în cea de-a doua zi (20 octombrie), până spre 10 grade. În următoarea perioadă nu se evidenţiază variaţii ale minimelor termice, fiind situate în jurul valorii de 11 grade, până în 28 octombrie. După aceasta, media temperaturilor din timpul nopţii va fi în scădere până la aproximativ 8 grade, în data de 1 noiembrie. Va ploua, izolat însemnat cantitativ, la începutul perioadei de referinţă, iar probabilitatea de ploaie va creşte, din nou, la finalul primei săptămâni şi începutul celei de-a doua.

În Muntenia, media valorilor termice din timpul zilei se va situa în jurul a 20 de grade, la începutul perioadei de analiză, apoi va fi în creştere până la 22 de grade, în 21 octombrie. Vremea se va răci ulterior, astfel că se poate evidenţia o valoare medie a maximelor termice de 18 grade, în data de 23 octombrie. În perioada 24-29 octombrie nu vor fi variaţii termice semnificative, după care media temperaturilor maxime va scădea până spre 15 grade, la sfârşitul celei de-a doua săptămâni. În privinţa minimelor termice, se poate observa o scădere a mediei acestora până în data de 21 octombrie, când se vor atinge 8 grade. Următoarele trei zile vor caracteriza o creştere a temperaturilor minime până la aproximativ 10 grade, în data de 23 octombrie; scăderea mediei acestora va fi apoi treptată, iar la sfârşitul perioadei de referinţă vor fi 6 grade. Va ploua în primele zile, apoi în intervalul 22-27 octombrie, posibil însemnat cantitativ.

În Oltenia, în ziua de 23 octombrie se identifică o răcire accentuată, astfel că media maximelor termice va atinge 16 grade. După aceasta, până în data de 29 octombrie, media temperaturilor din timpul zilei va fi de 18 – 19 grade, urmând ca aceasta să scadă la finalul intervalului de anticipaţie, spre 16 grade. În cazul temperaturilor din timpul nopţii, media acestora va scădea uşor în a doua zi (20 octombrie), spre 7 grade, apoi va creşte treptat până spre 11 grade, în data de 23 octombrie. În 24 octombrie se vor consemna aproximativ 8 grade, valoare ce se va menţine până în 29 octombrie, iar apoi se remarcă o scădere a mediei minimelor termice, spre 6 grade, la finalul celei de-a doua săptămâni. Probabilitatea de ploaie va fi redusă până în data de 21 octombrie, apoi creşte şi local vor fi posibile cantităţi de apă însemnate în zilele de 24 şi 25 octombrie.

La munte, media temperaturilor diurne va creşte în primele trei zile, astfel că va porni de la 9 grade şi va atinge 14 grade, în data de 21 octombrie. Ulterior, se remarcă o scădere a temperaturilor maxime, astfel încât în 23 octombrie se vor înregistra, în medie, 8 grade. Până la finalul intervalului de anticipaţie nu vor fi variaţii termice semnificative şi media maximelor termice va fi cuprinsă între 8 şi 12 grade, cu cea mai mare valoare în ziua de 28 octombrie. Din punct de vedere al temperaturilor minime, se evidenţiază o creştere a mediei acestora până în 22 octombrie, când vor fi 6 grade, apoi se poate observa scăderea din perioada 24-26 octombrie, când se vor consemna 3 grade. Spre sfârşitul celei de-a doua săptămâni se remarcă o altă scădere a mediei minimelor termice până spre valoarea de 1 grad, în data de 1 noiembrie. Probabilitatea de precipitaţii va fi mare până în data de 28 octombrie, după care va scădea. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)