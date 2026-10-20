Nicuşor Dan: Există o aşteptare a românilor pentru reforme şi astea trebuie îndeplinite sau măcar începute

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 octombrie 2026, 20:15

Există o aşteptare a românilor pentru reforme, iar acestea trebuie îndeplinite sau măcar începute, a declarat, marţi, preşedintele Nicuşor Dan, după jurământul de învestitură depus de membrii Guvernului condus de Luca Niculescu.

‘Există obligaţiile financiare pe care România şi le-a asumat, şi nu într-un mod abstract, ci pentru ca să-şi protejeze evoluţia economică viitoare. Astea sunt nişte constrângeri, există aşteptări pe care românii le au şi trebuie găsit bunul echilibru între constrângeri şi aşteptări. Există o aşteptare a românilor pentru reforme şi astea trebuie îndeplinite sau măcar începute şi – foarte important şi mă bucur că există un portofoliu dedicat pentru digitalizare şi inteligenţă artificială – România trebuie să privească înainte, economic, să se conecteze cu punctele în care se joacă economia globală. Are nişte avantaje competitive şi trebuie să aibă curajul să o facă’, a afirmat şeful statului, la Palatul Cotroceni.

El a mulţumit atât fostului premier, cât şi celor care au fost propuşi de acesta pentru a forma un guvern.

‘Aş vrea să încep cu câteva cuvinte despre trecut. Vreau să mulţumesc primului ministru Ilie Bolojan şi cabinetului pe care l-a avut pentru efortul pe care l-au făcut în această perioadă. Bineînţeles că fiecare are propriile evaluări şi nu o să le fac eu pentru ceilalţi. Ce pot eu să spun despre primul ministru, despre miniştri, şi cei de dinainte de moţiune şi cei de după – că au muncit, fiecare dintre ei, enorm de mult şi s-au dedicat pentru zona de activitate pe care o aveau în competenţă. Vreau să mulţumesc de asemenea pentru că în această perioadă de cinci luni şi jumătate în care nu am avut Guvern cu puteri depline România a funcţionat totuşi’, a transmis Nicuşor Dan.

Preşedintele a amintit dosarele majore ale României.

‘Vă aduc aminte, am avut de închis PNRR, am avut de derulat programul SAFE, am avut de închis capitole de negociere OCDE, am avut nişte evaluări ale agenţiilor de rating şi în toată această perioadă a existat pe subiectele importante cu adevărat colaborare între partidele politice şi asta e un semn de maturitate pentru democraţia noastră. Vreau să mulţumesc de asemenea lui Eugen Tomac, lui Adrian Veştea şi lui Siegfried Mureşan pentru încercările de a face un Guvern împreună cu persoanele care au încercat să facă asta, în special cele care nu veneau din zona politică, pentru că tot timpul e dificil să vii dintr-o zonă profesională în care ai adunat nişte ani de experienţă, o recunoaştere profesională şi să sari în spaţiul mediatic … e un act de curaj. Îl felicit pe Luca Niculescu, care a reuşit în timpul ăsta scurt să facă un program, o echipă şi, foarte important, să obţină voturile majorităţii parlamentare, să afle că are nişte abilităţi pe care va trebui să le exercite din plin în perioada următoare. O să fie mai greu decât a fost acum, dar am încredere că va reuşi să găsească echilibrul bun în discuţia în special cu Parlamentul’, a spus Nicuşor Dan. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)