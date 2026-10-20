Luca Niculescu: Pensiile vor fi indexate în 2027, în limita țintei de deficit, iar categoriile defavorizate vor primi sprijin

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 octombrie 2026, 16:00

UPDATE ora 14:50 – Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat marţi, în plenul reunit al Parlamentului, că pensiile vor fi indexate în 2027, în limita traiectoriei de reducere a deficitului bugetar.

El a anunţat, de asemenea, măsuri de sprijin pentru pensionarii cu venituri mici, familiile cu venituri reduse şi gospodăriile afectate de costurile energiei.

‘Nu putem promite recuperarea imediată a pierderilor acumulate, dar avem obligaţia să îi protejăm pe cei mai vulnerabili şi să construim condiţiile prin care să fie refăcute veniturile reale. Pensiile vor fi indexate începând cu 2027, în limitele traiectoriei deficitului. Pensionarii cu pensii mici, familiile cu venituri reduse, gospodăriile afectate de costul energiei vor beneficia de un sprijin ţintit’, a precizat Niculescu, în şedinţa comună a celor două Camere pentru învestirea Guvernului.

Premierul desemnat a subliniat că Executivul va continua măsurile de consolidare a finanţelor publice şi îşi va respecta angajamentele privind reducerea deficitului.

‘Vom pune accent pe eficienţa cheltuielilor, colectarea fiscală, combaterea marii evaziuni, eliminarea privilegiilor nejustificate, protejarea şi atragerea investiţiilor. Statul îşi va reduce mai întâi propriile cheltuieli şi risipa care mai există în agenţii şi companii de stat, înainte de a cere ceva în plus contribuabililor corecţi. Nicio cheltuială permanentă nu va fi aprobată fără o sursă permanentă de finanţare şi fără avizul Ministerului Finanţelor’, a declarat premierul desemnat.

Potrivit acestuia, nu este importantă doar reducerea deficitului bugetar, ci şi construirea unei economii capabile să producă în România ‘mai multă valoare’, care să asigure plata unor salarii mai bune şi un trai mai bun.

‘Începând de mâine, intrăm direct în urgenţe, dacă primi votul de învestitură: rectificarea bugetară fără creşterea deficitului, adoptarea bugetului pe anul viitor, siguranţa energetică pe perioada iernii şi închiderea fără pierderi a PNRR. Sunt urgenţe reale. Dar nu putem guverna doar de la o urgenţă la alta. Trebuie să pregătim şi economia României pentru viitor, dincolo de urgenţele prezentului. Şi pentru asta, un lucru simplu: banii trebuie să ajungă acolo unde e nevoie’, a precizat Niculescu.

În opinia sa, modelul de dezvoltare pe care România s-a bazat în ultimii ani şi-a atins limitele. Consumul ‘nu mai poate creşte la nesfârşit’ pe baza importurilor şi a împrumuturilor, datoria publică ‘nu poate substitui permanent’ creşterea productivităţii, iar fondurile europene ‘nu pot compensa la infinit insuficienţa investiţiilor private’, a declarat premierul desemnat.

‘România nu traversează doar o criză bugetară, ci şi o criză a modelului său de dezvoltare. Este un model care a produs rezultate importante în trecut. România a recuperat o parte importantă din decalajele care o separau de economiile europene dezvoltate. România a atras investiţii. Am cunoscut o îmbunătăţire a nivelului de trai, dar care nu e valabilă pentru toată lumea şi în toate locurile, dar ar fi nedrept să ignorăm aceste realizări. Dar, la fel, este nedrept să nu recunoaştem că acest model şi-a atins limitele’, a spus Niculescu. (Agerpres)

Cabinetul Luca Niculescu – alcătuit din miniştri PSD şi tehnocraţi – ajunge la vot în Parlament şi este primul de la demiterea Guvernului Bolojan care are şanse să fie învestit, după acordurile încheiate de premierul desemnat cu PNL şi UDMR.

Astfel, matematica parlamentară arată că viitorul Executiv ar putea beneficia de o susţinere confortabilă în legislativ de circa 280 de voturi, mult peste cele 233 necesare.

Audierile din comisiile de specialitate, desfăşurate timp de două zile, s-au încheiat şi toţi cei 18 candidaţi au primit avize favorabile. (Rador/ FOTO rador.ro)