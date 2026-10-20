Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași: O comunitate științifică internațională reunită la Iași cu ocazia ediției 30 a conferinței ICSTCC 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 octombrie 2026, 18:07

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, prin Facultatea de Automatică și Calculatoare, găzduiește, în perioada 21–24 octombrie 2026, cea de-a 30-a ediție a International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC 2026).

Desfășurată la Hotel Internațional Iași, în complexul Palas, conferința marchează trei decenii de cercetare și colaborare în domenii care contribuie direct la evoluția tehnologiilor moderne. Ediția din acest an aduce în prim-plan provocările actuale din inteligența artificială, robotică, teoria controlului, sisteme încorporate, calcul cuantic sau securitatea spațiului cibernetic.

Conferința oferă un cadru pentru prezentarea rezultatelor științifice, schimbul de idei și inițierea unor colaborări între universități și comunități de cercetare din diferite țări. Din cele 311 lucrări științifice înscrise de autori din 24 de țări, 187 au fost acceptate în urma evaluării științifice. Cifrele reflectă interesul comunității internaționale pentru conferință și diversitatea cercetărilor prezentate.

Patru perspective internaționale asupra tehnologiilor emergente

Unul dintre punctele centrale ale programului îl reprezintă cele patru prelegeri plenare susținute de cercetători cu activitate internațională, din Statele Unite, Elveția și Germania.

Drăguna Vrabie, de la Pacific Northwest National Laboratory (SUA), Călin Belța, de la University of Maryland (SUA), Ivano Tavernelli, de la IBM Research Europe – Zürich (Elveția), și Radu Timofte, de la University of Würzburg (Germania), vor aborda direcții de cercetare din domenii precum teoria și controlul sistemelor, sistemele cu evenimente discrete, calculul cuantic și inteligența artificială aplicată în analiza imaginilor.

Diversitatea temelor reflectă caracterul interdisciplinar al cercetării contemporane și legăturile tot mai strânse dintre automatică, calculatoare, robotică și tehnologiile inteligente. Prelegerile plenare oferă participanților ocazia de a explora perspective actuale asupra unor domenii aflate într-o evoluție continuă.

De la fundamente teoretice la aplicații concrete

Programul științific al ICSTCC 2026 acoperă un spectru amplu de teme: teoria sistemelor, control, robotică, sisteme inteligente, securitatea spațiului cibernetic, inteligență artificială, sisteme distribuite, etc. Pe lângă sesiunile științifice, cele opt sesiuni invitate permit aprofundarea unor subiecte de actualitate și explorarea unor direcții interdisciplinare. Programul creează astfel un spațiu de întâlnire între cercetarea fundamentală și provocările practice din dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor moderne.

Relația dintre cercetare și mediul economic va fi abordată în cadrul mesei rotunde „Industrial Applications”, dedicată dialogului dintre comunitatea academică și reprezentanții industriei. Discuțiile urmăresc să apropie rezultatele cercetării de nevoile mediului economic și să identifice oportunități de colaborare și transfer de cunoaștere.

Totodată, sesiunea „Women in Engineering” susține vizibilitatea și implicarea femeilor în inginerie și cercetare tehnologică, promovând o comunitate științifică deschisă și diversă.

Trei decenii de continuitate, o privire spre viitor

De-a lungul celor 30 de ediții, ICSTCC a oferit un cadru pentru întâlnirea cercetătorilor interesați de dezvoltarea teoriei sistemelor, a controlului, a sistemelor de calcul și a tehnologiilor și domeniilor emergent. Ediția aniversară continuă această tradiție într-un context în care inteligența artificială, robotica și noile tehnologii de calcul deschid noi direcții de cercetare și generează provocări complexe.

La Iași, ICSTCC 2026 marchează astfel nu doar o aniversare, ci și continuitatea unui dialog științific esențial pentru înțelegerea și dezvoltarea tehnologiilor care vor influența deceniile următoare. Conferința este organizată de facultăți de profil din șase universități tehnice din România (Iași, Galați, București, Timișoara, Craiova, Cluj-Napoca), cu sprijinul tehnic al IEEE Control Systems Society.

Despre Facultatea de Automatică și Calculatoare din Iași

Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este un centru de educație și cercetare în domeniile automaticii, calculatoarelor, inteligenței artificiale, roboticii și sistemelor inteligente. Prin activitatea didactică și științifică, facultatea contribuie la formarea specialiștilor și la dezvoltarea cercetării în domenii cu impact asupra transformării digitale și a progresului tehnologic.