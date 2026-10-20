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Comisia Europeană: România ar putea primi 1,1 milioane de doze de vaccin pentru ovine şi caprine pe 24 octombrie

Comisia Europeană: România ar putea primi 1,1 milioane de doze de vaccin pentru ovine şi caprine pe 24 octombrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 octombrie 2026, 16:40

România ar urma să primească pe 24 octombrie 2026 un total de 1,1 milioane de doze de vaccin împotriva variolei ovine şi caprine şi a pestei micilor rumegătoare, după ce Comisia Europeană a activat, pe 8 octombrie, băncile de vaccinuri ale Uniunii Europene, în urma evaluării planurilor de vaccinare transmise de autorităţile române.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene, este vorba despre 800.000 de doze de vaccin împotriva variolei ovine şi caprine (SPGP) şi 300.000 de doze împotriva pestei micilor rumegătoare (PPR).

‘Solicitarea oficială a fost făcută de autorităţile române la 21 septembrie 2026. Autorităţile române au transmis Comisiei planurile lor de vaccinare la 23 septembrie 2026. La 2 octombrie 2026, Comisia a solicitat clarificări suplimentare, iar România a transmis răspunsul la 5 octombrie. Comisia a activat rapid băncile de vaccinuri ale UE pentru variola ovină şi caprină (SPGP) şi pentru pesta micilor rumegătoare (PPR), la 8 octombrie 2026, de îndată ce au fost îndeplinite toate cerinţele practice şi juridice necesare’, a transmis sursa citată.

Timpul necesar a permis evaluarea corespunzătoare a planurilor de vaccinare prezentate de autorităţile competente din România, evaluare în cursul căreia au fost solicitate clarificări.

‘Pe tot parcursul acestui proces, au fost menţinute contacte cu autorităţile competente din România, iar acestea au fost întotdeauna constructive. Se preconizează că 800.000 de doze de vaccin împotriva variolei ovine şi caprine (SPGP) şi 300.000 de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare (PPR) vor fi expediate către România la 24 octombrie 2026’, a transmis purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

Acesta a subliniat că stocurile europene de vaccinuri sunt destinate să asigure cantităţile necesare pentru începerea unei campanii de vaccinare de urgenţă, nu pentru susţinerea întregii campanii.

‘Este important să reamintim că băncile de vaccinuri ale UE sunt destinate să furnizeze cantităţile necesare pentru iniţierea unei campanii de vaccinare de urgenţă, şi nu pentru susţinerea campaniei în întregime, inclusiv a eventualelor runde ulterioare de vaccinare. Această abordare asigură, de asemenea, că băncile de vaccinuri îşi păstrează capacitatea de a răspunde situaţiilor de urgenţă din alte ţări’, a adăugat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, declara în urmă cu o lună că exporturile de ovine ale României ar putea fi reluate până la sfârşitul anului, în condiţiile în care campania naţională de vaccinare va debuta în jurul datei de 1 octombrie.

‘Toată această campanie de vaccinare va fi gratuită din partea statului român. Fermierii nu vor suporta niciun cost pentru această vaccinare’, a explicat preşedintele ANSVSA.

Potrivit sursei citate, reluarea exporturilor este esenţială pentru sectorul ovin, în condiţiile în care România şi-a extins în ultimii ani pieţele externe.

Comisia Europeană a decis, pe 18 iunie, prelungirea până la 31 decembrie 2026 a interdicţiei privind exportul de ovine şi caprine din România către ţări terţe, menţinând totodată restricţiile deja existente pentru livrările către statele membre ale Uniunii Europene.

Decizia a fost luată în contextul apariţiei unor focare de variolă ovină şi de pestă a micilor rumegătoare în judeţul Mureş. Oficialii europeni au evaluat că există un risc ridicat de răspândire a ambelor boli, motiv pentru care au fost menţinute restricţiile privind circulaţia şi exportul animalelor. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

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