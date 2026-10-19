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Bolojan: Demnitarii susţinuţi de PNL şi-au depus demisia sau vor clarifica aceste lucruri mâine

Bolojan: Demnitarii susţinuţi de PNL şi-au depus demisia sau vor clarifica aceste lucruri mâine

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 octombrie 2026, 19:30

Demnitarii care au fost susţinuţi de PNL fie şi-au depus demisia şi urmează să-şi încheie mandatul în zilele următoare, fie vor clarifica aceste lucruri marţi, inclusiv prefecţii numiţi de PNL, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan.

El a fost întrebat care sunt liberalii care şi-au depus demisiile din funcţii şi ce se va întâmpla cu membrii PNL care activează în companiile de stat.

‘În ceea ce priveşte partea de demnitari care au fost susţinuţi de PNL, secretarii de stat, de exemplu, sau şefii de agenţii, aceştia sau şi-au depus demisia şi urmează să-şi încheie mandatul în zilele următoare sau vor clarifica aceste lucruri mâine, inclusiv prefecţii numiţi de PNL’, a afirmat Ilie Bolojan, luni, la Palatul Victoria, într-o conferinţă de presă în care şi-a făcut bilanţul mandatului.

El a adăugat că toţi membrii PNL sau persoanele susţinute de PNL care ocupă funcţii de demnitari în companiile de stat se vor retrage.

‘Toţi cei care sunt demnitari se vor retrage’, a spus Bolojan.

Pe de altă parte, acesta a explicat că membrii PNL, funcţionari publici sau care lucrează în companii de stat, îşi vor putea continua activitatea conform legii, atât timp cât poziţiile pe care le ocupă sunt câştigate pe baza unor concursuri.

‘Ceilalţi care sunt funcţionari publici, membri PNL, sau care lucrează în companii cât timp au toate poziţiile câştigate pe baza unor concursuri, în bună regulă, îşi continuă activitatea atât timp cât le permite mandatul şi legislaţia’, a precizat Bolojan. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

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