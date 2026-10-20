Vrancea: Adăpostul privat de câini de la Suraia, redeschis după ce DSVSA a emis o nouă autorizaţie de funcţionare

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 octombrie 2026, 16:55

Adăpostul privat de câini fără stăpân de la Suraia, închis în contextul unei anchete penale privind uciderea şi schingiuirea animalelor, a fost autorizat din nou să funcţioneze, după ce o echipă de şapte medici veterinari din cadrul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Vrancea a constatat că unitatea îndeplineşte condiţiile sanitar-veterinare necesare, a declarat, marţi, directorul instituţiei, Mihai Cristinel.

‘Săptămâna trecută, în speţă pe 14 octombrie, a fost evaluată unitatea de către şapte medici veterinari din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare Vrancea, iar concluzia a fost că îndeplineşte condiţiile de autorizare şi funcţionare pentru adăpost de câini fără stăpân. În consecinţa, autorizaţia de funcţionare a adăpostului a fost emisă în 19 octombrie 2026’, a declarat Mihai Cristinel.

Conform autorizaţiei emise de DSVSA Vrancea, societatea poate desfăşura activităţi de capturare, transport şi cazare a câinilor fără stăpân şi dispune de spaţii pentru efectuarea tratamentelor medicale.

Directorul DSVSA Vrancea a precizat că instituţia a solicitat sprijinul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) pentru evaluarea adăpostului, însă nu a fost detaşată o echipă de la nivel central, verificările fiind efectuate de specialiştii direcţiei judeţene.

‘Am solicitat ANSVSA suportul pentru a face această evaluare, însă nu a fost detaşată nicio echipă din cadrul ANSVSA, iar termenul limită a fost 14 octombrie, motiv pentru care doar specialiştii din cadrul DSVSA Vrancea au făcut verificările. Noi, ca instituţie, nu putem bloca deschiderea acestei unităţi. Atât timp cât administratorul, medicul veterinar, deţine atestat de liberă practică valabil, nu mai are controlul judiciar privind limitarea activităţilor adăpostului, iar adăpostul respectă condiţiile sanitar-veterinare de autorizare şi de funcţionare, acesta poate fi autorizat’, a afirmat Mihai Cristinel.

Redeschiderea adăpostului are loc la aproximativ opt luni după ce activitatea acestuia a ajuns în atenţia organelor judiciare. Astfel, în februarie 2026, poliţiştii au descins la Suraia, după ce în mediul online au apărut înregistrări video care vizau activitatea adăpostului de câini.

Ulterior, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Focşani au dispus controlul judiciar pentru 60 de zile faţă de trei persoane fizice din cadrul adăpostului, cercetate pentru uciderea şi schingiuirea animalelor. În cazul persoanei juridice, instanţa a admis interzicerea încheierii unor contracte privind capturarea câinilor fără stăpân şi a desfăşurării activităţilor în legătură cu faptele investigate.

Potrivit Parchetului, unul dintre inculpaţi era cercetat pentru ‘uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept’ şi ‘schingiuirea animalelor’, iar alţi doi inculpaţi pentru ‘schingiuirea animalelor’.

Anchetatorii arătau la acel moment că societatea, având ca principal obiect de activitate ‘Activităţi veterinare’, nu a putut prezenta documente justificative privind eutanasierea a 151 de câini, situaţie constatată în urma controalelor anterior de IPJ Vrancea. Totodată, procurorii susţineau că, începând din noiembrie 2025, animalele din adăpost ar fi fost supuse unor suferinţe fizice nejustificate în timpul manoperelor de eutanasiere, prin nerespectarea procedurilor sanitar-veterinare.

În urma deschiderii dosarului penal, peste 200 de câini aflaţi în adăpostul privat din Suraia au fost relocaţi cu sprijinul asociaţiilor, ONG-urilor şi al persoanelor fizice.

Dosarul a ajuns pe rolul Judecătoriei Focşani, care a ridicat între timp măsura controlului judiciar instituită faţă de administratorul firmei şi a dispus eliminarea unor probe din dosar şi refacerea rechizitoriului.

Ca urmare a redeschiderii adăpostului, mai multe asociaţii pentru protecţia animalelor au anunţat organizarea unor proteste la Suraia. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)