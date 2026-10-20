Membrii Guvernului condus de Luca Niculescu au depus jurământul la Palatul Cotroceni

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 octombrie 2026, 20:29

UPDATE ora 20:00 – Echipa premierului Luca Niculescu a depus jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni şi îşi începe imediat activitatea.

În această seară are loc prima şedinţă de guvern.

Noul executiv a obţinut astăzi susţinerea legislativului cu o majoritate de 280 de voturi pentru. Ele au venit de la deputaţii şi senatorii PSD, o parte dintre parlamentarii PNL, de la reprezentanţii UDMR şi cei ai minorităţilor naţionale, precum şi de la grupurile PACE şi Uniţi pentru România. (Rador)

UPDATE ora 19:35 – Membrii Guvernului condus de Luca Niculescu au depus marţi seară jurământul în cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Cotroceni, în faţa preşedintelui Nicuşor Dan.

La ceremonie au participat preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Sorin Grindeanu şi Mircea Abrudean, dar şi preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu. Au fost prezenţi la eveniment şi consilieri prezidenţiali.

Parlamentul a acordat marţi votul de încredere noului Executiv, cu 280 de voturi ‘pentru’ şi 58 ‘împotrivă’.

Membrii noului Guvern sunt:

* prim-ministru – Luca Niculescu (independent)

* viceprim-ministru şi ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacşu (PSD)

* ministrul Transporturilor şi Infrastructurii – Ştefan Ovidiu Popa (PSD)

* ministrul Finanţelor – Alexandru Nazare (independent)

* ministrul Afacerilor Externe – Sebastian-Dănuţ Neculăescu (independent)

* ministrul Justiţiei – Radu Marinescu (PSD)

* ministrul Apărării Naţionale – Ştefan Radu Oprea (PSD)

* ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului – Daniel Cătălin Zamfir (PSD)

* ministrul delegat pentru Digitalizare şi Inteligenţă Artificială – Costinel Bogdan Dumitru (independent)

* ministrul Energiei – Dumitru Chisăliţă (independent)

* ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Florin Ionuţ Barbu (PSD)

* ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor – Natalia Elena Intotero (PSD)

* ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei – Marcel Alexandru Stoica (PSD)

* ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene – Alexandru Mihai Ghigiu (PSD)

* ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale – Petre Florin Manole (PSD)

* ministrul Sănătăţii – Alexandru Florin Rogobete (PSD)

* ministrul Educaţiei şi Cercetării – Valentin Sorin Costreie (independent)

* ministrul delegat pentru Învăţământ Preuniversitar – Sorin Gabriel Ionescu (PSD)

* ministrul Culturii – Ioana Ruxandra Victoria Ciocan (independent) (Agerpres/ FOTO captură video Administrația Prezidențială)

Echipa premierului Luca Niculescu depune în această seară, la Palatul Cotroceni, jurământul de învestitură, iar ulterior va avea loc şi prima şedinţă a noului guvern.

După aproape jumătate de an de interimat la Palatul Victoria şi patru desemnări de prim ministru, parlamentul a acordat azi votul de încredere, cu susţinerea unei majorităţi de 280 de senatori şi deputaţi.

Iulia Gherman relatează: În favoarea noului guvern s-au exprimat PSD, o parte dintre parlamentarii PNL, reprezentanţii UDMR, ai minorităţilor naţionale, dar şi grupurile Pace şi Uniţi pentru România. Premierul Luca Niculescu a subliniat că românii au nevoie de răspunsuri la problemele presante şi a vorbit despre urgenţele imediate ale cabinetului său.

Luca Niculescu: Rectificare bugetară fără creşterea deficitului, adoptarea bugetului pe anul viitor, siguranţa energetică pe perioada iernii şi închiderea fără pierderi a PNRR. Banii trebuie să ajungă acolo unde este nevoie.

La dezbaterile din plenul reunit preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că în ultimele şase luni PNL şi USR s-au luptat să rămână la putere, iar social democraţii vor expune public ceea ce a numit eşecul fostei guvernării. Pentru viitor el propune un plan în trei paşi care vizează stabilizarea finanţelor, măsuri de sprijin pentru industrie şi IMM-uri şi pentru modernizarea statului.

Sorin Grindeanu: Peste şase luni vom pune cu toţii pe masă rezultatele şi vă asigur că cea mai corectă evaluare va fi făcută prin ceea ce livrăm oamenilor.

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a spus că are aşteptări scăzute faţă de noul guvern şi că votul dat de liberali a fost unul de necesitate, pentru depăşirea crizei politice.

Ilie Bolojan: Este aceleaşi PSD care a blocat reforma statului pentru că un stat reformat nu mai poate fi controlat ca o feudă. PNL intră în opoziţie cu aceeaşi obligaţie asumată şi la guvernare, să apere interesul public, legea bunului simţ şi să fie un factor de modernizare a României.

UDMR va intra în opoziţie de undeva oferi sprijin guvernului pe măsuri ţintite, a declarat liderul formaţiunii, Kelemen Hunor.

De cealaltă parte, reprezentanţii USR au criticat prezenţa social democraţilor în guvern şi în funcţii importante din instituţiile statului.

AUR nu a participat la dezbateri şi a votat împotriva Guvernului Niculescu.

Liderul George Simion: Acest guvern nu va face decât să continue sărăcirea populaţiei. Faceţi cu rândul la guvernare şi păcăliţi lumea că aţi rupt alianţa şi înţelegerea.

Împotriva guvernului au votat şi reprezentanţii SOS România şi mai mulţi parlamentari neafiliaţi. (Rador/ FOTO rador.ro)