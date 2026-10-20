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Guvernul condus de Luca Niculescu a primit astăzi votul de încredere al Parlamentului

Guvernul condus de Luca Niculescu a primit astăzi votul de încredere al Parlamentului

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 octombrie 2026, 18:09

UPDATE ora 17:00 – Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură de către Guvernul Niculescu va avea loc marţi, la ora 19:00, la Palatul Cotroceni, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Noul Cabinet a fost validat marţi de Parlament cu 280 de voturi pentru şi 58 împotrivă.

Cabinetul Luca Niculescu este format din 18 miniştri, dintre care doi sunt miniştri delegaţi. PSD are în Guvern 11 miniştri şi unul delegat, restul fiind independenţi. (Agerpres)

Alocuţiune a premierului Luca Niculescu, după anunţarea rezultatului votului din Parlament.

Luca Niculescu: Domnilor preşedinţi, doamnelor şi domnilor parlamentari, cu emoţie şi responsabilitate am primit acest vot. Mulţumesc Parlamentului pentru încrederea acordată acestui guvern, mulţumesc Partidului Social Democrat pentru susţinere, mulţumesc Partidului Naţional Liberal, UDMR, reprezentanţilor minorităţilor şi tuturor celorlalţi parlamentari care au votat acest guvern, chiar dacă au exprimat rezervele lor şi au anunţat, unii dintre ei, că vor fi în opoziţie. Este un moment important pentru România, ieşim din aproape şase luni de criză, ne punem imediat pe treabă, chiar din această seară vom organiza prima şedinţă de guvern. Priorităţile sunt cunoscute, România nu mai poate aştepta. Vă mulţumesc încă o dată! Vă promit că vom veni la întâlnirile cu Parlamentul des, atât eu, cât şi miniştrii din echipa pe care o reprezint, pentru că cred că, aşa cum a fost în aceste ultime două săptămâni, în care dialogurile pe care le-am avut au adus la acest rezultat pentru România, cred că dialogul trebuie să continue permanent. Vă mulţumesc! (Rador)

Guvernul Luca Niculescu a fost învestit, astăzi, de plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Guvernul Luca Niculescu a trecut, cu 280 de voturi pentru şi 58 de voturi împotrivă.

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