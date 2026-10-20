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Botoşani: Medicul acuzat de moartea în Maternitate a unei mămici de 25 de ani a primit dreptul de a fi reangajat

Botoşani: Medicul acuzat de moartea în Maternitate a unei mămici de 25 de ani a primit dreptul de a fi reangajat

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 octombrie 2026, 17:15

Spitalul Judeţean de Urgenţă ‘Mavromati’ Botoşani a fost obligat de instanţă să o reangajeze pe doctoriţa Mariana Pitrop, acuzată de moartea, pe 18 august 2023, a Alexandrei Ivanov, o tânără de 25 de ani internată pentru a naşte la Maternitatea Botoşani.

Medicul a fost concediat pe 29 noiembrie 2023, însă a contestat decizia unităţii medicale. Judecătorii Curţii de Apel Suceava au admis, marţi, acţiunile Marianei Pitrop şi au dispus reangajarea acesteia pe postul deţinut anterior. De asemenea, magistraţii au obligat spitalul din Botoşani să îi plătească medicului concediat toate drepturile de care ar fi beneficiat.

‘Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa civilă nr. 1396/27.11.2025 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr.3077/40/2023, în sensul că: Admite în parte cererea. Constată nulitatea Deciziei de concediere nr.1560/29.11.2023 emisă de intimata Spitalul Judeţean de Urgenţă ‘Mavromati’ Botoşani, privind pe contestatoarea Pitrop Mariana. Obligă intimata la repunerea contestatoarei în situaţia anterioară, respectiv reintegrarea acesteia pe postul pe care îl deţinea la data emiterii deciziei de concediere. Obligă intimata la plata către contestatoare a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate, precum şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatoarea de la data concedierii şi până la reintegrarea efectivă a acestuia. Respinge, ca nefondat, capătul de cerere privind obligarea intimatei la plata sumei de 50.000 lei cu titlu de daune morale. Obligă intimata la plata sumei de 5000 lei către contestatoare cu titlu de cheltuieli de judecată din primă instanţă, constând în onorariu avocat. Definitivă’, se arată în soluţia pe scurt a Curţii de Apel Suceava.

Medicul Mariana Pitrop este cercetat penal şi pentru ucidere din culpă, ancheta în cazul morţii Alexandrei Ivanov fiind desfăşurată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava.

Alexandra Ivanov a murit la aproape nouă ore după ce a fost internată în Maternitatea din Botoşani. Ea era însărcinată în luna a treia şi a ajuns la spital cu ambulanţa după ce a acuzat dureri şi hemoragie. După ce a fost supusă unui set de analize şi a fost perfuzată, cadrele medicale au ignorat-o toată noaptea. Dimineaţa, starea ei de sănătate s-a înrăutăţit considerabil, decedând în Secţia de anestezie – terapie intensivă. Tânăra de 25 de ani nu a beneficiat, timp de aproape şapte ore, de îngrijiri medicale, a arătat un raport întocmit la momentul respectiv de Direcţia de Sănătate Publică Botoşani. (Agerpres/ FOTO Gina Poenaru)

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