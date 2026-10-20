Schimbări la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct în învăţământul preuniversitar de stat

Publicat de Andreea Drilea, 20 octombrie 2026, 05:30 / actualizat: 20 octombrie 2026, 6:34

Ministerul Educaţiei a modificat procedura de organizare a probei scrise din concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct în învăţământul preuniversitar de stat.

Aceste schimbări au apărut cu patru zile înaintea celei de-a doua probe scrise programate astăzi, de la ora 10:00.

Principala modificare vizează introducerea, la nivel naţional, a foilor separate pentru ciornă, puse la dispoziţia candidaţilor de comisiile de concurs.

Proba de astăzi este susţinută doar de cei care au trecut de prima probă, care a fost eliminatorie, ne-a transmis reporterul RRA, Felicia Mocanu.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro