Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Schimbări la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct în învăţământul preuniversitar de stat

Schimbări la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct în învăţământul preuniversitar de stat

Schimbări la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct în învăţământul preuniversitar de stat

Publicat de Andreea Drilea, 20 octombrie 2026, 05:30 / actualizat: 20 octombrie 2026, 6:34

Ministerul Educaţiei a modificat procedura de organizare a probei scrise din concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct în învăţământul preuniversitar de stat.

Aceste schimbări au apărut cu patru zile înaintea celei de-a doua probe scrise programate astăzi, de la ora 10:00.

Principala modificare vizează introducerea, la nivel naţional, a foilor separate pentru ciornă, puse la dispoziţia candidaţilor de comisiile de concurs.

Proba de astăzi este susţinută doar de cei care au trecut de prima probă, care a fost eliminatorie, ne-a transmis reporterul RRA, Felicia Mocanu. 

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Vaccinurile promise României de Comisia Europeană pentru combaterea pestei micilor rumegătoare întârzie
Naţional luni, 19 octombrie 2026, 17:50

Vaccinurile promise României de Comisia Europeană pentru combaterea pestei micilor rumegătoare întârzie

Dozele suplimentare de vaccin promise României de Comisia Europeană pentru combaterea pestei micilor rumegătoare nu au fost livrate, deşi,...

Vaccinurile promise României de Comisia Europeană pentru combaterea pestei micilor rumegătoare întârzie
DNSC investigează un incident de securitate informatică depistat la Societatea Naţională de Radiocomunicaţii
Naţional luni, 19 octombrie 2026, 17:45

DNSC investigează un incident de securitate informatică depistat la Societatea Naţională de Radiocomunicaţii

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică investigează un incident de securitate informatică depistat astăzi la Societatea Naţională de...

DNSC investigează un incident de securitate informatică depistat la Societatea Naţională de Radiocomunicaţii
Toţi miniştrii propuşi audiaţi până acum în comisiile parlamentare de specialitate au primit aviz pozitiv
Naţional luni, 19 octombrie 2026, 16:31

Toţi miniştrii propuşi audiaţi până acum în comisiile parlamentare de specialitate au primit aviz pozitiv

UPDATE ora 16:00 – Toţi miniştrii propuşi să facă parte din guvernul Luca Niculescu şi care au fost audiaţi până la această oră în...

Toţi miniştrii propuşi audiaţi până acum în comisiile parlamentare de specialitate au primit aviz pozitiv
(UPDATE) Bistriţa-Năsăud: Profesoara de matematică înjunghiată într-o şcoală din Bistriţa a fost operată de urgenţă
Naţional luni, 19 octombrie 2026, 16:10

(UPDATE) Bistriţa-Năsăud: Profesoara de matematică înjunghiată într-o şcoală din Bistriţa a fost operată de urgenţă

UPDATE ora 16:00 – Profesoara de matematică înjunghiată astăzi într-o şcoală din Bistriţa a fost operată de urgenţă. Femeia, în...

(UPDATE) Bistriţa-Năsăud: Profesoara de matematică înjunghiată într-o şcoală din Bistriţa a fost operată de urgenţă
Naţional luni, 19 octombrie 2026, 15:35

România trece la ora de iarnă din 25 octombrie. Mersul trenurilor nu se modifică

România trece la ora de iarnă începând din data de 25 octombrie 2026, când ora 04:00 devine ora 03:00, iar schimbarea la ora Europei Orientale...

România trece la ora de iarnă din 25 octombrie. Mersul trenurilor nu se modifică
Naţional luni, 19 octombrie 2026, 12:02

Cutremur în România

UPDATE ora 12:30 – În ziua de 19 Octombrie 2026, la ora 11:51:57 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un...

Cutremur în România
Naţional luni, 19 octombrie 2026, 09:32

Deficitul bugetar a scăzut la 3,82 % din PIB după primele 9 luni ale anului

Deficitul bugetar a scăzut la 3,82% din Produsul Intern Brut după primele nouă luni ale anului, arată date ale Ministerului de Finanţe. În...

Deficitul bugetar a scăzut la 3,82 % din PIB după primele 9 luni ale anului
Naţional luni, 19 octombrie 2026, 06:19

Parlament/Comisii – încep audierile miniştrilor propuşi în Guvernul Niculescu

Miniştrii propuşi în Guvernul Luca Niculescu vor fi audiaţi luni şi marţi în comisiile de specialitate din Parlament. Luni, audierile încep...

Parlament/Comisii – încep audierile miniştrilor propuşi în Guvernul Niculescu