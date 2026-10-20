Parlament/Astăzi – ultimele audieri în comisii ale miniştrilor Guvernului Niculescu; plen reunit pentru votul de învestitură

Publicat de Andreea Drilea, 20 octombrie 2026, 06:30

Audierile miniştrilor propuşi în Guvernul Niculescu vor continua marţi în comisiile de specialitate, urmând ca tot marţi să se dea votul de învestitură în plenul reunit al Parlamentului.

Audierile în comisii au început luni, când şi-au prezentat priorităţile din mandat 13 membri ai Cabinetului, toţi primind avize favorabile.

Marţi, audierile încep la ora 9:00 şi sunt programate să se desfăşoare până la ora 12:00.

Vor fi audiaţi:

* Radu Marinescu – propus ministru al Justiţiei

* Alexandru-Mihai Ghigiu – propus ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene

* Sebastian-Dănuţ Neculăescu – propus ministru al Afacerilor Externe

* Petre Florin Manole – propus ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale

* Alexandru-Florin Rogobete – propus ministru al Sănătăţii.

Ulterior, de la ora 14:00, va avea loc şedinţa plenului reunit al Parlamentului pentru votul de învestitură.

La şedinţa de plen, candidatul desemnat pentru funcţia de prim-ministru va avea la dispoziţie 30 de minute pentru prezentarea programului de guvernare şi a listei de miniştri.

În cadrul dezbaterilor, grupurilor parlamentare ale PSD li s-au alocat 11 minute, grupurilor AUR – 8 minute, cele ale PNL vor avea 7 minute, USR – 5 minute, UDMR – 3 minute, iar grupurile minorităţilor naţionale, Uniţi pentru România, S.O.S. România, Pace – Întâi România – câte un minut.

Pentru ca un Guvern să treacă de votul Legislativului este nevoie de 233 de voturi ‘pentru’.

Ulterior, dacă membrii Cabinetului Niculescu vor trece de Parlament, vor merge la Palatul Cotroceni pentru a depune jurământul în faţa preşedintelui Nicuşor Dan.

Şansele ca Guvernul Niculescu să fie validat de Parlament sunt mari, având în vedere că împotriva acestuia s-au poziţionat doar USR şi AUR, iar cu PNL şi UDMR premierul Luca Niculescu a încheiat câte un acord politic.

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Premierul desemnat, Luca Niculescu, a depus joia trecută, la Parlament, lista Cabinetului pe care îl propune, acesta fiind format din 18 miniştri, dintre care doi sunt miniştri delegaţi. PSD are în Guvern 11 miniştri şi unul delegat, restul fiind independenţi.

Membrii Guvernului propus sunt:

* prim-ministru – Luca Niculescu (independent)

* viceprim-ministru şi ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacşu (PSD)

* ministrul Transporturilor şi Infrastructurii – Ştefan Ovidiu Popa (PSD)

* ministrul Finanţelor – Alexandru Nazare (independent)

* ministrul Afacerilor Externe – Sebastian-Dănuţ Neculăescu (independent)

* ministrul Justiţiei – Radu Marinescu (PSD)

* ministrul Apărării Naţionale – Ştefan Radu Oprea (PSD)

* ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului – Daniel Cătălin Zamfir (PSD)

* ministrul delegat pentru Digitalizare şi Inteligenţă Artificială – Costinel Bogdan Dumitru (independent)

* ministrul Energiei – Dumitru Chisăliţă (independent)

* ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Florin Ionuţ Barbu (PSD)

* ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor – Natalia Elena Intotero (PSD)

* ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei – Marcel Alexandru Stoica (PSD)

* ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene – Alexandru Mihai Ghigiu (PSD)

* ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale – Petre Florin Manole (PSD)

* ministrul Sănătăţii – Alexandru Florin Rogobete (PSD)

* ministrul Educaţiei şi Cercetării – Valentin Sorin Costreie (independent)

* ministrul delegat pentru Învăţământ Preuniversitar – Sorin Gabriel Ionescu (PSD)

* ministrul Culturii – Ioana Ruxandra Victoria Ciocan (independent)

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Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe 5 octombrie pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să formeze Guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele şi formaţiunile parlamentare.

Aceasta este a patra nominalizare de premier, după demiterea Guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură pe data de 5 mai. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro