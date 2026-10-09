Căpitanul Alexandru Turturică, despre riscurile provocate de dronele găsite și măsurile de precauție

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 octombrie 2026, 12:18

Peste 150 de atacuri cu drone au fost înregistate în apropierea graniței, iar pe teritoriul țării, au fost descoperite aproximativ 80 de drone sau fragmente ale acestora în cei patru ani și jumătate de conflict în proximitatea României. În acest context, orice obiect necunoscut poate fi riscant pentru viața celui care îl descoperă.

Căpitanul Alexandru Turturică, purtător de cuvânt al Forțelor Navale Române, a vorbit despre aceste noi riscuri în cea mai recentă ediție a emisiunii „Vorbe cu tâlc” realizată de Maria Țoghină:

”Atunci când găsim un obiect necunoscut, care seamănă cu o dronă, intuim că e o dronă sau, câteodată, poate că nici nu ne dăm seama că e o dronă, e un obiect necunoscut nouă, nu atingem, ne îndepărtăm și anunțăm autoritățile, prin apelul la numărul de urgență, 112. Indiferent de forma lui, că este întreg, drona este întreagă sau este doar un fragment de dronă, el poate fi periculos. Nu înseamnă că dacă vedem o bucată dintr-o dronă nu mai este periculos și nu are explozibil la bord, cum zicem noi, marinarii. Tocmai de aceea nu este indicat să ne apropiem prea mult și să mișcăm acel obiect.”

Purtătorul de cuvânt al Forțelor Navale Române, căpitan Alexandru Turturică, mai precizează că, odată cu intensificarea incidentelor cu drone, procedurile și misiunile Armatei Române au fost adaptate, iar scafandrii militari sunt pregătiți să intervină atunci când situația o impune. (Bianca Iliescu)