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,,Rădăcini bucovinene, perspective europene”- o expoziție de fotografie inspirată de natură, tineri și de experiențele Erasmus+

Publicat de Andreea Drilea, 13 octombrie 2026, 10:25


Asociația REI- Reper Etnocultural Identitar va organiza joi, 15 octombrie 2026, începând cu ora 15.30, vernisajul expoziției de fotografie ,,Rădăcini bucovinene, perspective europene- Contopirea cu natura” prin intemediul căreia vor fi  sărbătorite Zilele Erasmus 2026, în Sala Albă a Muzeului Etnografic ,,Samuil și Eugenia Ioneț” din Rădăuți.

Ideea expoziției a prins rădăcini în urma unui proiect Erasmus+ desfășurat pe Coasta Amalfi, în Italia, organizat de ACARBIO Costiera Amalfitana în anul 2025. Experiența internațională a inspirat tinerii să aducă mai aproape de comunitatea locală frumusețea naturii, bucuria descoperirii și puterea schimbului de experiențe europene.

Expoziția reunește fotografii care surprind momente speciale petrecute de tineri în mijlocul naturii, detalii pline de frumusețe și perspective personale asupra mediului înconjurător. Vizitatorii vor putea admira și fotografii realizate în cadrul proiectului Erasmus+ din Italia, retrăind experiențe, amintiri și momente care au stat la baza acestei inițiative.

Un element special îl reprezintă ramele fotografiilor, realizate manual din materiale naturale și reciclate. Prin această abordare creativă și sustenabilă, tinerii demonstrează că frumusețea poate fi creată cu resurse simple, încurajând reutilizarea materialelor și respectul față de natură.

Expoziția va putea fi vizitată în intervalul 15 octombrie 2026- 15 noiembrie 2026 și este organizată în parteneriat cu ACARBIO Costiera Amalfitana din Italia. Accesul publicului este gratuit.

Prin îmbinarea patrimoniului natural și cultural al Bucovinei cu experiențele și perspectivele europene, expoziția celebrează creativitatea tinerilor, identitatea culturală, responsabilitatea față de mediu și puterea cooperării internaționale.

Programul Erasmus+ depășește granițele experiențelor de învățare internaționale, transformând cunoașterea și inspirația dobândite în inițiative cu impact la nivel local. Ideile descoperite în contexte europene prind rădăcini în comunitățile de origine, generând noi perspective, încurajând implicarea tinerilor, a adulților și contribuind la consolidarea legăturilor dintre culturi, comunități și generații.                                                                                                                                                                      

Specialist PR și comunicare

Dr Viviana- Maria Huțuleac

0743080583

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