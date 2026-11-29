(AUDIO) Iașul și-a suplimentat stocurile pentru deszăpezire. 1.900 de tone de sare și cantități suplimentare de nisip

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 noiembrie 2026, 11:07

La Iași a devenit funcțional Comandamentul de Iarnă și, în urma ninsorilor înregistrate ieri, au fost efectuate primele intervenții pe străzile în pantă.

Primarul municipiului, Mihai Chirica, a anunțat că în ultimele 3 zile stocurile de sare au fost completate la 1.900 de tone și au fost aduse cantități suplimentare de nisip.

Mihai Chirica: Avem stocuri de sare, așa cum anunțam și zilele trecute: sunt peste 1.900 de tone de sare adunate la celelalte societăți. Sunt echipamente, nisip nu a fost niciodată o problemă. Sigur, în funcție de volumul precipitațiilor, măsurile vor fi luate ca atare. Dacă devin măsuri, să spunem, excepționale, vom aplica și noi măsuri excepționale, în funcție de cum evoluează din punct de vedere meteorologic. Dar un lucru este cert: comandamentul este activat, Poliția Locală este alături de noi și, împreună, cred că vom face față, ca și în anii precedenți.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO Primăria Iași)