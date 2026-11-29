(AUDIO) Consiliul Județean Iași va relansa licitația pentru loturile 2 și 3 ale Centurii Ușoare a municipiului Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 noiembrie 2026, 09:07 / actualizat: 29 noiembrie 2026, 11:15

Consiliul Județean Iași va relansa licitația pentru loturile 2 și 3 ale Centurii Ușoare a municipiului Iași.

Președintele acestui for, Costel Alexe, a anunțat că, față de etapele precedente, de această dată cele două loturi vor fi scoase la licitație împreună.

Costel Alexe: Atunci când vine vorba despre Centura ușoară, cei 77 de km, lotul 1 și lotul 4, după cum bine știți, au fost atribuiți. Pe lotul 4 se lucrează, constructorul este într-o etapă avansată comparativ cu graficul de lucrări depus. Pentru lotul 1, de la Popricani la Lețcani, acolo este o contestație și așteptăm să vedem ce decizii va lua CNSC-ul și, evident, Curtea de Apel. Iar loturile 2 și 3 cumulate au fost urcate din nou în licitație și sper eu ca procedura să se deruleze cât mai rapid cu putință, pentru că acolo avem și sumă prealocată de la ADR Nord-Est, fonduri europene, plus contribuția Consiliului Județean Iași, care va fi acoperită dintr-un credit pe care îl facem, pentru că este vital pentru fluidizarea traficului în zona metropolitană să rezolvăm acest sector de drum care trece prin nu mai puțin de 10 comune din zona metropolitană.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)