(AUDIO) Baia Publică din Iași va fi deschisă noaptea pentru persoanele fără adăpost

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 noiembrie 2026, 10:58

Primăria municipiului Iași va deschide și pe timpul nopții Baia Publică, pentru persoanele fără adăpost, pe fondul temperaturilor nocturne deosebit de scăzute, prognozate de meteorologi.

Edilul Mihai Chirica a afirmat că adăpostul din C. A. Rosetti funcționează la capacitate maximă, respectiv 24 de locuri dar, prin reorganizare, capacitatea poate crește la 60 de locuri.

Baia Publică din Iași poate găzdui 34 de persoane, iar în cazuri extreme, chiar și 40, a mai spus Mihai Chirica.

Mihai Chirica: Noi avem două centre de preluare a persoanelor fără adăpost: unul este pe C A Rosetti și unul este la Baia Publică, pe care o deschidem doar pe perioada de iarnă, ca măsură excepțională pentru preluarea persoanelor fără adăpost, unde le asigurăm, pe lângă o incintă încălzită și o masă caldă, haine uscate și măsuri sanitare de care au nevoie, inclusiv trimiterea lor către tratamente medicale, acolo unde este cazul. Nu suntem singuri, suntem în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială, Poliția Locală, Fundația Emmaus și Serviciul de Ambulanță Iași și sperăm ca și în acest an să putem funcționa. Se va deschide imediat ce temperaturile negative pe timpul nopții vor scădea sub 10 grade.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO facebook EmmausIasi)