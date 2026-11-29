METEO: Cod galben de vreme deosebit de rece și nopți geroase în Moldova, până pe 2 decembrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 noiembrie 2026, 11:30

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 29 noiembrie, ora 10 – 02 decembrie, ora 10

Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, nopți geroase

Zone afectate: Moldova

În Moldova, vremea va fi deosebit de rece. Va fi ger, pe alocuri în noaptea de duminică spre luni (29/30 noiembrie) și pe arii extinse în nopțile următoare. Temperaturile minime se vor încadra în general între -15 și – 10 grade.

Temperaturile se vor menține în general negative și pe parcursul zilelor, iar valorile maxime se vor situa între -6 și 1 grad.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 29 noiembrie, ora 10 – 29 noiembrie, ora 20

Zone afectate: Vrancea și Galați

În intervalul menționat, în județele Vrancea și Galați, vântul va continua să aibă intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, viscolind zăpada deja depusă și determinând scăderea vizibilității.