Violența domestică: „Multe femei rămân în abuz din lipsă de informație, nu din resemnare”



Peste 130.000 de intervenții ale Poliției în primele zece luni ale anului și 35 de femicide de la începutul lui 2026. Pe fondul acestor cifre, invitații dezbaterii „Violența domestică, dincolo de frică”, găzduită vineri seară, 27 noiembrie, la Sala Dalles din București, au ajuns la aceeași concluzie: victimele nu își cunosc drepturile, deși legislația s-a îmbunătățit.

Evenimentul a fost organizat de Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles” și de Lotus Justice & Support Centre, organizația care sprijină victimele românce din Marea Britanie. Discuțiile au fost interpretate în timp real în limbajul mimico-gestual.

Deputata Alina Gorghiu conduce Comisia specială „România fără violență domestică”. Ea a trecut în revistă modificările legislative recente. Instanța este acum obligată să trimită agresorul la terapie. Victimele sunt scutite de taxa de timbru la divorț și partaj. Angajatorii care angajează o victimă primesc o subvenție lunară de peste 2.000 de lei, timp de un an. Alina Gorghiu a anunțat că proiectul care ar aplica brățara electronică la fiecare ordin de protecție urmează să fie votat în Senat în prima jumătate a lunii decembrie. Victima va putea refuza explicit măsura. Deputata a mai spus că nicio femeie care a acceptat monitorizarea agresorului nu și-a pierdut viața. A avertizat însă că Strategia națională împotriva violenței domestice expiră anul viitor, iar sistemul social rămâne „cenușăreasa” bugetului.

Avocata Daniela Tebeșoi a vorbit despre cele patru temeri care le țin pe femei lângă agresor:

cred că nu au probe;

cred că vor rămâne pe drumuri;

se tem că își vor pierde copiii;

se tem că vor pierde tot.

Ea a subliniat că un apel la 112 și un certificat medico-legal sunt deja probe. Ordinul de protecție poate dispune și evacuarea agresorului din locuință.

Andreea Cimpoca, secretar de stat la Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse, a spus că o femeie poate alege să plece doar dacă știe unde se duce, cu cine vorbește și la ce număr sună. Linia telefonică a ANES a primit anul acesta peste 10.000 de apeluri.

Comisarul-șef Alexandru Leuțu-Cotroceanu, de la IGPR, a precizat că infracțiunile înregistrate au crescut cu 28,6%, la circa 52.000. În opinia sa, creșterea arată mai degrabă că tot mai multe victime aleg să semnaleze abuzul.

Otilia Mutu, de la Lotus Justice, și fosta investigatoare Ana Maria Ion au prezentat modelul britanic. Acolo, poliția contactează victima la fiecare 28 de zile, chiar dacă aceasta nu susține ancheta, iar niciun caz nu se închide cu adevărat definitiv. Otilia Mutu a cerut recunoașterea reciprocă a ordinelor de protecție între România și Marea Britanie.

Jurnalista Maria Țoghină, membră în CA al Radio România, a vorbit despre rolul presei. Ea a spus că radioul public ajunge în sate, în casele oamenilor în vârstă și la ore târzii, unde nu ajunge nicio campanie de afișaj. Le-a cerut jurnaliștilor:

să explice toate formele abuzului, nu doar pe cel fizic;

să transforme legea în instrucțiuni simple;

să relateze fără senzațional și fără să judece victima;

să verifice dacă instituțiile își țin promisiunile.

Unde pot cere ajutor victimele:

112, în caz de pericol imediat;

0800 500 333, linia ANES, gratuit și non-stop;

021 9524, echipa de urgență DGASMB, pentru victimele din București;

Serviciul de Asistență Judiciară al baroului din județ, pentru un avocat plătit de stat.