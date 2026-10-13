Naționalul din Iași, invitat cu două producții la Festivalul Național de Teatru de la București

Publicat de Andreea Drilea, 13 octombrie 2026, 12:48





O toamnă bogată pentru Teatrul Național din Iași. Cea de-a patra participare a trupei ieșene la un mare eveniment teatral, în această stagiune, va avea loc la Festivalul Național de Teatru, produs de UNITER – Uniunea Teatrală din România și organizat la București, în perioada 16–25 octombrie.

La ediția cu numărul 36 a festivalului, Naționalul ieșean va participa cu două producții: „Femeia – câmp de luptă” de Matei Vișniec, regia Botond Nagy, și „Armada verbală” de Ionuț Caras, spectacol-lectură în regia lui Ovidiu Lazăr.

„Femeia – câmp de luptă”, spectacol selecționat de echipa curatorială a FNT, va avea loc pe 20 octombrie, de la ora 20:00, la Teatrul Național „I.L. Caragiale”, Sala Studio. Din distribuția spectacolului fac parte actori și colaboratori ai instituției ieșene de teatru: Andreea Boboc, Diana Roman, Livia Iorga, Mălina Lazăr, Dragoș Codrescu, David-Daniel Deca, Aurelian Iordache, Alexandru Lilă, Matei Olteanu. Din echipa de creație a spectacolului mai fac parte Raul Cioabă (decor), Ioana Ungureanu (costume), Claudiu Urse (scenografie sonoră), Alice Veliche (coregrafie), Cristian Niculescu (lighting design), Diana Nechit (dramaturgie).

Matei Vișniec a scris piesa în 1996, în timp ce lucra la Radio France Internationale, la sfârşitul perioadei de conflict interetnic pe fost pǎmânt iugoslav. „Jurnalistul din mine se simţea ca un cîine aruncat într-o fîntînǎ secată: comentam ştiri despre oroare, dar practic nu puteam face nimic pentru a opri oroarea. Aş fi vrut sǎ pot face ceva concret, sǎ merg acolo unde cǎdeau obuzele, sǎ pot devia mǎcar un singur glonte tras spre un civil nevinovat. Jurnalistul din mine, neputincios în faţa realitǎţii, i-a predat însă ştafeta dramaturgului. Mi-am spus cǎ o piesǎ interesantǎ despre barbaria rǎzboaielor interetnice ar putea trezi spiritele, incita la reflecţie, trezi conştiinţe… O piesǎ putea fi deci mai eficientǎ decît ştirile.” Nominalizarea UNITER a Andreei Boboc la categoria Cea mai bună actriță în rol principal pentru rolul Dorra din spectacolul „Femeia – câmp de luptă” de Matei Vișniec, în regia lui Botond Nagy, a confirmă talentul și rigoarea cu care și-a interpretat personajul

„Armada verbală” de Ionuț Caras, spectacol-lectură în regia lui Ovidiu Lazăr, va putea fi văzut pe 19 octombrie, la Sala Media a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, în cadrul celei de-a V-a ediții a modulului Spectacole-lectură din Festivalul Național de Teatru.

În distribuție, actorii Tatiana Ionesi, Adi Carauleanu, Mălina Lazăr, Haruna Condurache, Ionuț Cornilă, Horia Veriveș, Daniel Busuioc, Radu Homiceanu, Luca Gumeni, Oana Sandu.

Coproducători: Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, UNITER și FNT36.

Anul acesta, Naționalul din Iași se numără printre cele trei teatre naționale partenere în programul dedicat susținerii și producției de texte noi.

Reprezentanții desemnați pentru procesul de selecție au fost: Ovidiu Lazăr (regizor), Cristiana Gavrilă (teatrolog, consultant artistic în cadrul Centrului de Cercetare și Creație Teatrală „Ion Sava”) și Radu Iacoban (regizor și dramaturg) – care au citit, alături de Mihaela Michailov și Bobi Pricop, cele 137 de texte înscrise în concurs.

Textele au adus în prim-plan perspective diverse asupra lumii contemporane, abordări dramaturgice originale, teme provocatoare și povești cu potențial scenic.

Tema ediției din acest an a festivalului este […]perfect uman, o reflecție asupra (im)perfecțiunii, a vulnerabilității și a felului în care ne definim astăzi relațiile cu ceilalți, cu societatea și cu tehnologia.