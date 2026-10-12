Festivalul Muzicii Românești de la Iași îşi deschide pe 12 octombrie a 18-a ediție

Publicat de Andreea Drilea, 12 octombrie 2026, 11:01





În perioada 12–16 octombrie 2026, Iașiul găzduiește cea de-a XXVIII-a ediție a Festivalului Muzicii Românești, un eveniment consacrat promovării creației noastre muzicale și valorificării patrimoniului muzical național. Programul complet se găseşte pe https://fmr.arteiasi.ro/.

Organizat de Filarmonica „Moldova” în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Primăria Municipiului Iași și Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, festivalul reunește și în acest an, concerte camerale, corale și recitaluri, oferind un spațiu de întâlnire și conexiune pentru compozitori, interpreți, muzicologi și public, cu menirea de a deschide un dialog fertil între tradiție și noutățile muzicii actuale.

Ediția din acest an propune publicului un program amplu și divers. Prin prezența unor interpreți din importante centre muzicale ale țării, printre care Ansamblul ATEM al Universității de Vest din Timișoara și Ansamblul Couleurs al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, precum și prin participarea unor muzicieni din Republica Moldova, festivalul se reafirmă ca o veritabilă platformă de schimb cultural ce reunește importante școli de compoziție și interpretare. Festivalul se va încheia vineri, 16 octombrie 2026, în Sala Gaudeamus a Casei de Cultură a Studenților din Iași, cu concertul vocal-simfonic „Elegia timpului”, susținut de Filarmonica de Stat „Moldova” Iași. Sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, programul va fi interpretat de Orchestra simfonică și Corul academic „Gavriil Musicescu” (dirijor cor: Consuela Radu-Țaga), avându-i ca soliști pe pianistul Viniciu Moroianu, soprana Cristina Grigoraș și mezzo-soprana Maria Miron Sîrbu. Vor fi prezentate Rapsodia română nr. 1 de George Enescu, Concertul pentru pian și orchestră, op. 19 de Carmen Petra-Basacopol, Elegia Minacciosa de Dan Dediu și prima audiție absolută a psalmului Dixit Dominus de Cristina Uruc. Organizatorii oferă astfel un context important pentru interacțiunea dintre generații, demonstrând că muzica românească este un patrimoniu viu, aflat într-un permanent proces de transformare și înnoire.

Un moment important al festivalului îl constituie și ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa profesorului universitar doctor Adrian Pop, de la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, eveniment care subliniază dimensiunea academică a festivalului.

Prin diversitatea repertorială și prin altitudinea sa academică, ediția a XXVIII-a a Festivalului Muzicii Românești reafirmă rolul Iașiului ca important centru al vieții noastre muzicale și oferă publicului oportunitatea de a descoperi pluralitatea limbajelor și direcțiilor estetice ale creației muzicale de astăzi.

Pentru Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, susținerea acestui festival reprezintă un demers firesc, în acord cu preocuparea constantă pentru promovarea creației componistice românești și pentru consolidarea locului acesteia în viața culturală contemporană.