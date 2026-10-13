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Expoziția temporară: ”Vârstele Imaginației – Lumi din elemente LEGO®”

Publicat de Andreea Drilea, 13 octombrie 2026, 10:14


Începând cu 14 octombrie, Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad deschide porțile unei lumi în care joaca, memoria și imaginația se întâlnesc. Tradiționala expoziție „Vârstele Imaginației”, realizată de Asociația Brickenburg, revine cu noi construcții din elemente LEGO®, adunate cu grijă din colecțiile pasionaților și ale membrilor asociației, expuse anul acesta la Pavilionul Muzeal „Marcel Guguianu”, din strada Marcel Guguianu nr. 4.

            Pe parcursul perioadei 14 octombrie – 8 ianuarie, vizitatorii vor descoperi lucrări originale, modele oficiale cu povești proprii și creații care surprind prin dimensiuni, detalii și ingeniozitate. Ediția din acest an aduce în prim-plan universul Star Wars, astfel că sala de expoziție se transformă într-un spațiu populat de personaje cunoscute, nave care par pregătite de decolare și vehicule de teren reproduse la diferite scări.

            Nu lipsesc nici temele dedicate științelor naturii și arhitecturii. Sunt expuse clădiri construite în stiluri variate, schelete de dinozauri care reconstituie lumi dispărute și reprezentări ale unor plante îndrăgite, toate realizate din binecunoscutele cărămizi de plastic.

            Pentru cei care vor să își pună imaginația la lucru, atelierul de construcție rămâne deschis pe toată durata vizitei. Copiii, dar și adulții, pot crea propriile modele, pot experimenta și se pot bucura de libertatea jocului.

Program de vizitare:

Expoziția poate fi vizitată de marți până duminică, între orele 08:00 – 16:00, la Pavilionul Muzeal „Marcel Guguianu”, din strada Marcel Guguianu nr. 4, municipiul Bârlad, județul Vaslui.

Vă așteptăm cu drag să descoperiți aceste lumi construite din pasiune și creativitate!

Cu deosebită considerație,

Echipa Muzeului „Vasile Pârvan”, Bârlad

Coordonator: muzeograf Gabriela ALBU

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