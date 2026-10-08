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Zilele Academice Ieșene, a XLI-a ediție. Meda Gâlea, director Academia Română Filiala Iași, în matinal cu Adina Șuhan

Zilele Academice Ieșene, a XLI-a ediție. Meda Gâlea, director Academia Română Filiala Iași, în matinal cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 octombrie 2026, 10:31

Omul care aduce vestea

Astăzi, 8 octombrie 2026, încep Zilele Academice Ieșene, a XLI-a ediție.

 

Manifestarea de tradiție este organizată de Academia Română Filiala Iași și este dedicată promovării cercetării științifice, culturii și valorilor academice.

Desfășurate în luna octombrie, Zilele Academice Ieșene reprezintă una dintre manifestările științifice de tradiție ale Academiei Române Filiala Iași, reunind, de-a lungul mai multor zile, o amplă serie de conferințe, workshopuri, lansări de carte, dezbateri și alte evenimente științifice și culturale, organizate de institutele, centrele de cercetare și structurile științifice ale Filialei.

Festivitatea de deschidere va avea loc joi, 8 octombrie 2026, începând cu ora 10:00, în Aula Filialei Iași a Academiei Române, și va reuni membri ai comunității academice, cercetători, cadre didactice, colaboratori și invitați.

Ediția din acest an oferă un nou prilej de întâlnire și dialog între specialiști din domenii diverse ale cercetării, de prezentare a rezultatelor științifice și de evidențiere a contribuției cercetătorilor ieșeni la dezvoltarea cunoașterii, științei și culturii românești.

Meda Gâlea, director Academia Română Filiala Iași, în matinal cu Adina Șuhan:

(Radio Iași/Adina Șuhan)

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