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Vrei să pleci într-o mobilitate de studiu ERASMUS+? Iuliana Buliga și Daniela Turiceanu în matinal cu Adina Șuhan

Vrei să pleci într-o mobilitate de studiu ERASMUS+? Iuliana Buliga și Daniela Turiceanu în matinal cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 octombrie 2026, 10:24

Vrei să pleci într-o mobilitate de studiu ERASMUS+? Dacă ești student la UAIC Iași, poți aplica până  pe 15 octombrie!
Mesaj important de la coordonatorii Erasmus, UAIC Iași:
Ești student al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și îți dorești să pleci într-o mobilitate de studiu ERASMUS+? Participă la sesiunea de informare ERASMUS+, susţinută de reprezentanţii Serviciului Relaţii Internaţionale!
Întâlnirea informativă se va desfăşura marţi, 6 octombrie 2026, la ora 13:00, în Aula Magna „Mihai Eminescu”, din corpul A al universităţii.
Vino să povestim despre oportunitățile de studiu ERASMUS+ și despre pașii pe care trebuie să-i parcurgi pentru a deveni student ERASMUS!
Profită de o oportunitate fantastică de a studia, de a călători, de a lega prietenii cu studenţi internaţionali şi de a-ţi îmbunătăţi cunoştinţele lingvistice!
Asistent universitar Iuliana Buliga, coordonator programe Erasmus UAIC și studenta Daniela Turiceanu, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:
(Radio Iași/ Adina Șuhan)
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„Oleacă de Bicicliști” Bacău ne cheamă la Via Bacovia Trail 2026, Luizi-Călugăra! Gabriel Diaconu în Bună Dimineața
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„Oleacă de Bicicliști” Bacău ne cheamă la Via Bacovia Trail 2026, Luizi-Călugăra! Gabriel Diaconu în Bună Dimineața

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#StareaEducației (INTERVIU) Uniforma școlară, între disciplină și libertate. Mioara Pește, directorul Școlii Gimnaziale ”Nicolae Iorga” Iași: „Uniforma nu elimină nici bullying-ul, nici competiția, nici micile sau marile răutăți între copii, dar contribuie la crearea unei atmosfere specifice unei instituții în care se învață.” Alexandru Manole, președintele CJE Iași: ”Suntem de acord că la școală trebuie să purtăm o ținută decentă, trebuie să fim în limitele Statutului elevului. Însă respingem ferm introducerea unei uniforme obligatorii.”
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Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice sau Ziua Înțelepciunii la Pădureni, jud. Vaslui(04.10.2026). Edilul șef și fostul învățător Temistocle Diaconu cu Mihai Florin Pohoață – 01.10.2026.

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