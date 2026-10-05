Vrei să pleci într-o mobilitate de studiu ERASMUS+? Iuliana Buliga și Daniela Turiceanu în matinal cu Adina Șuhan

Vrei să pleci într-o mobilitate de studiu ERASMUS+? Dacă ești student la UAIC Iași, poți aplica până pe 15 octombrie!
Mesaj important de la coordonatorii Erasmus, UAIC Iași:
Ești student al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și îți dorești să pleci într-o mobilitate de studiu ERASMUS+? Participă la sesiunea de informare ERASMUS+, susţinută de reprezentanţii Serviciului Relaţii Internaţionale!
Întâlnirea informativă se va desfăşura marţi, 6 octombrie 2026, la ora 13:00, în Aula Magna „Mihai Eminescu”, din corpul A al universităţii.
Vino să povestim despre oportunitățile de studiu ERASMUS+ și despre pașii pe care trebuie să-i parcurgi pentru a deveni student ERASMUS!
Profită de o oportunitate fantastică de a studia, de a călători, de a lega prietenii cu studenţi internaţionali şi de a-ţi îmbunătăţi cunoştinţele lingvistice!
Asistent universitar Iuliana Buliga, coordonator programe Erasmus UAIC și studenta Daniela Turiceanu, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:
#StareaEducației (INTERVIU) Uniforma școlară, între disciplină și libertate. Mioara Pește, directorul Școlii Gimnaziale ”Nicolae Iorga” Iași: „Uniforma nu elimină nici bullying-ul, nici competiția, nici micile sau marile răutăți între copii, dar contribuie la crearea unei atmosfere specifice unei instituții în care se învață.” Alexandru Manole, președintele CJE Iași: ”Suntem de acord că la școală trebuie să purtăm o ținută decentă, trebuie să fim în limitele Statutului elevului. Însă respingem ferm introducerea unei uniforme obligatorii.”
Introducerea uniformei școlare obligatorii în instituțiile de învățământ public din România continuă să provoace dezbateri între elevi,...