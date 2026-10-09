Suicidul în rândul adolescenților, un subiect complex, dar atât de necesar de dezbătut în comunitate. Psihoterapeutul Diana Sofian în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 octombrie 2026, 09:59

Omul care aduce vestea

Suicidul în rândul adolescenților, un subiect complex, dar atât de necesar de dezbătut în comunitate.

Marți, 13 octombrie, la Casa Armatei Iași, specialiștii vin să vorbească fără ocolișuri despre provocările adolescenților.

Psihoterapeutul Diana Sofian, consilier parental, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Mesajul organizatorilor:

Suicidul este un subiect despre care se vorbește prea rar și prea târziu, cu atât mai puțin la vârste fragede. Ne e greu să acceptăm că un adolescent poate ajunge să nu mai vrea să trăiască sau să ne întrebăm ce îl poate împinge spre o decizie atât de definitivă.

Cu toate acestea, statisticele spun că reprezintă a doua cauză de deces în rândul tinerilor de 15–24 de ani, iar în România, cifrele pentru grupa 15–19 ani au depășit deja media europeană. Acești copii nu ar trebui să fie doar simple numere într-un tabel. Ei au chipuri, au familii, colegi și prieteni care îi plâng și care își doresc să-și fi dat seama la timp.

De aceea, pe 13 octombrie, de la ora 18:00, deschidem o conversație sinceră și necesară despre suicidul la adolescenți. Vom aduce la aceeași masă specialiști din patru domenii care se intersectează prea rar într-un astfel de cadru (psihoterapeuți, teologi, sociologi și psihiatri) tocmai pentru a putea privi această realitate din toate unghiurile: clinic, spiritual, social și aplicat.







Vom discuta despre:Semnalele discrete pe care le ratăm în viața de zi cu zi;Ce poate face concret un părinte, un profesor sau un prieten;Ce se întâmplă din momentul în care cineva își ia inima în dinți și cere ajutor.

Invitați:

* Dragoș Panainte – sociolog și cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Sociologie, Asistență Socială și Resurse Umane al Facultății de Filozofie și Științe Social-Politice a Universității „A.I.Cuza” din Iași; dezbate probleme sociale și psihologice în cadrul emisiunii „Relații cu sens” de la Radio Hit

* Cornel Celmare – consilier școlar și psihoterapeut

* Nicu Severin Sânzianu – tată, soț, antreprenor și doctorand în teologie ortodoxă

* Laura Pruteanu – facilitator și părinte de adolescent

* Simona Filip – psihoterapeut sistemic de cuplu și familie

* Dr. Gherasim Mihaela – medic primar psihiatru și în psihiatrie pediatrică, psihoterapeut

Moderator: Ana Baianu – psihoterapeut

Unde și când: 13 octombrie, ora 18:00, Casa Armatei Iași

Acces: Participarea este GRATUITĂ, dar te rugăm să îți rezervi locul completând formularul de mai jos:

Dacă tu sau cineva cunoscut trece printr-o perioadă dificilă, caută sprijin la numărul de urgență 112 sau la 0800 801 200 – Tel Verde Antisuicid (gratuit, 24/7). Vorbește cu un psiholog, cu medicul de familie sau cu un adult de încredere. (Radio Iași/ Adina Șuhan)