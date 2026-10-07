Run Iași, ediția a II-a: startul cursei de 10 kilometri, pe 1 noiembrie. Bună Dimineața cu George Marici

Publicat de Andreea Drilea, 7 octombrie 2026, 07:53

Run Iași revine în 2026 cu cea de-a doua ediție. Competiția va avea loc pe 1 noiembrie, la Iași, cu startul programat la ora 9:00, din Parcul Regina Maria.

Participanții vor parcurge o cursă urbană de 10 kilometri, destinată persoanelor cu vârsta de minimum 18 ani. Timpul limită pentru finalizarea traseului este de o oră și 30 de minute, iar clasamentul va fi stabilit prin cronometrare electronică, cu cip.

Competiția include categorii de vârstă pentru 18–34 de ani, 35–44 de ani, 45–54 de ani, 55–64 de ani și peste 65 de ani, precum și categorii dedicate studenților.

Înscrierile se fac online, iar modificările datelor din înscriere sunt permise până pe 20 octombrie, cu achitarea unei taxe suplimentare.

Organizatorii oferă și premii în bani pentru primele cinci locuri la clasamentul general: 500 de euro pentru locul întâi, 400 de euro pentru locul al doilea, 300 de euro pentru locul al treilea, 200 de euro pentru locul al patrulea și 100 de euro pentru locul al cincilea.

Mai multe informații și formularul de înscriere sunt disponibile pe site-ul oficial al competiției, runiasi.ro dar și de la organizatorul evenimentului Lucian Vlad Arhire în direct cu George Marici la Bună Dimineața: