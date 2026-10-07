Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Run Iași, ediția a II-a: startul cursei de 10 kilometri, pe 1 noiembrie. Bună Dimineața cu George Marici

Run Iași, ediția a II-a: startul cursei de 10 kilometri, pe 1 noiembrie. Bună Dimineața cu George Marici

Run Iași, ediția a II-a: startul cursei de 10 kilometri, pe 1 noiembrie. Bună Dimineața cu George Marici

Publicat de Andreea Drilea, 7 octombrie 2026, 07:53

Run Iași revine în 2026 cu cea de-a doua ediție. Competiția va avea loc pe 1 noiembrie, la Iași, cu startul programat la ora 9:00, din Parcul Regina Maria.

Participanții vor parcurge o cursă urbană de 10 kilometri, destinată persoanelor cu vârsta de minimum 18 ani. Timpul limită pentru finalizarea traseului este de o oră și 30 de minute, iar clasamentul va fi stabilit prin cronometrare electronică, cu cip.

Competiția include categorii de vârstă pentru 18–34 de ani, 35–44 de ani, 45–54 de ani, 55–64 de ani și peste 65 de ani, precum și categorii dedicate studenților.

Înscrierile se fac online, iar modificările datelor din înscriere sunt permise până pe 20 octombrie, cu achitarea unei taxe suplimentare.

Organizatorii oferă și premii în bani pentru primele cinci locuri la clasamentul general: 500 de euro pentru locul întâi, 400 de euro pentru locul al doilea, 300 de euro pentru locul al treilea, 200 de euro pentru locul al patrulea și 100 de euro pentru locul al cincilea.

Mai multe informații și formularul de înscriere sunt disponibile pe site-ul oficial al competiției, runiasi.ro dar și de la organizatorul evenimentului Lucian Vlad Arhire în direct cu George Marici la Bună Dimineața:

 

Etichete:
(AUDIO) EuroEd, excelență în educație prin dialog și multiculturalitate
Emisiuni marți, 6 octombrie 2026, 09:27

(AUDIO) EuroEd, excelență în educație prin dialog și multiculturalitate

Zilele trecute, am făcut popas în incinta Fundației EuroEd din Iași (str. Florilor, 1 C). Aici, am realizat câteva interviuri atât cu...

(AUDIO) EuroEd, excelență în educație prin dialog și multiculturalitate
Codrii Iașilor – eficiența și pragmatismul generate de petiții (part I). Mihai Diac (Codrii Iașilor) cu Antoniu Bumb, activist Declic, fost realizator de emisiuni radio și TV, la ”Pulsul Zilei” – 05.10.2026.
Emisiuni luni, 5 octombrie 2026, 12:51

Codrii Iașilor – eficiența și pragmatismul generate de petiții (part I). Mihai Diac (Codrii Iașilor) cu Antoniu Bumb, activist Declic, fost realizator de emisiuni radio și TV, la ”Pulsul Zilei” – 05.10.2026.

Eficiența și pragmatismul generate de petițiile susținute de cât mai mulți semnatari. Dificultățile luptei împotriva corupției care...

Codrii Iașilor – eficiența și pragmatismul generate de petiții (part I). Mihai Diac (Codrii Iașilor) cu Antoniu Bumb, activist Declic, fost realizator de emisiuni radio și TV, la ”Pulsul Zilei” – 05.10.2026.
(INTERVIU) De Ziua Internațională a Educației, la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Iași vocea elevilor se aude la Radio 42, postul de radio al instituției. Prof. Bianca Ioan: „E un spațiu de libertate, de creativitate și de liberă expresie.”
Emisiuni luni, 5 octombrie 2026, 12:24

(INTERVIU) De Ziua Internațională a Educației, la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Iași vocea elevilor se aude la Radio 42, postul de radio al instituției. Prof. Bianca Ioan: „E un spațiu de libertate, de creativitate și de liberă expresie.”

De Ziua Internațională a Educației, sărbătorită în fiecare an pe 5 octombrie, școala poate fi privită și dincolo de manuale, note și...

(INTERVIU) De Ziua Internațională a Educației, la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Iași vocea elevilor se aude la Radio 42, postul de radio al instituției. Prof. Bianca Ioan: „E un spațiu de libertate, de creativitate și de liberă expresie.”
(AUDIO) „Personalități ale presei românești”, un volum despre oamenii care au scris și scriu istoria presei, lansat la Iași (I)
Emisiuni luni, 5 octombrie 2026, 10:43

(AUDIO) „Personalități ale presei românești”, un volum despre oamenii care au scris și scriu istoria presei, lansat la Iași (I)

Reprezentanții Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au organizat în ziua de luni, 28 septembrie 2026, începând cu ora 14,...

(AUDIO) „Personalități ale presei românești”, un volum despre oamenii care au scris și scriu istoria presei, lansat la Iași (I)
Emisiuni luni, 5 octombrie 2026, 10:24

Vrei să pleci într-o mobilitate de studiu ERASMUS+? Iuliana Buliga și Daniela Turiceanu în matinal cu Adina Șuhan

Vrei să pleci într-o mobilitate de studiu ERASMUS+? Dacă ești student la UAIC Iași, poți aplica până  pe 15 octombrie! Mesaj important de la...

Vrei să pleci într-o mobilitate de studiu ERASMUS+? Iuliana Buliga și Daniela Turiceanu în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 5 octombrie 2026, 09:32

„Oleacă de Bicicliști” Bacău ne cheamă la Via Bacovia Trail 2026, Luizi-Călugăra! Gabriel Diaconu în Bună Dimineața

„Oleacă de Bicicliști” Bacău ne cheamă la  Via Bacovia Trail 2026, Luizi-Călugăra! Fundația Comunitară Bacău, Asociația...

„Oleacă de Bicicliști” Bacău ne cheamă la Via Bacovia Trail 2026, Luizi-Călugăra! Gabriel Diaconu în Bună Dimineața
Emisiuni duminică, 4 octombrie 2026, 12:08

(INTERVIU) Andia, la Top 20 Radio Iași cu Cristina Spînu (03.10.2026)

„M-am trezit aici” se numește cel mai recent single lansat de Andia. Pe numele real Elena – Diana Constantin, Andia s-a născut...

(INTERVIU) Andia, la Top 20 Radio Iași cu Cristina Spînu (03.10.2026)
Emisiuni sâmbătă, 3 octombrie 2026, 08:54

Sens unic | Din curiozitate: De când au devenit proteinele atât de importante?

În supermarket găsim aproape orice în varianta „high protein”: iaurturi, budinci, batoane, pâine sau înghețată. Pe rețelele sociale...

Sens unic | Din curiozitate: De când au devenit proteinele atât de importante?