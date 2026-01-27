(REPORTAJ) Iași: Bullyingul, discutat deschis la grădiniță: prevenția începe devreme

Publicat de Andreea Drilea, 27 ianuarie 2026, 09:58

Grădinița cu Program Normal numărul 13 din Iași a devenit săptămâna aceasta un spațiu al dialogului deschis despre una dintre cele mai sensibile teme din educație, bullying-ul. Sub titlul ”Să fim prieteni fără bullying”, seminarul organizat de cadrele didactice ale instituției pentru părinți și-a propus să aducă în discuție modul în care se previne și se gestionează comportamentele agresive încă de la cele mai fragede vârste.

Seminarul face parte dintr-un program mai amplu, derulat în grădinițe de Organizația ”Salvați Copiii România”.

Pentru părinți, întâlnirea a fost nu doar binevenită, ci necesară. Bullying-ul nu este o noțiune abstractă pentru familii. Mulți dintre părinți recunosc că s-au confruntat direct cu astfel de situații.

Părinte 1: Am doi copii, ambii merg la școală, grădiniță, orice informație e binevenită, mai ales dacă este vorba despre cum să găsim o soluție la toate provocările de zi cu zi.

Reporter: Ați întâlnit astfel de cazuri de bullying? Copiii dumneavoastră s-au confruntat cu astfel de probleme?

Părinte 1: Copiii mei, copiii din familia mea, da, au fost victime sau au fost în preajma celor care făceau bullying sau a celor care erau victime. Este greu să le explici copiilor și în același timp este mai greu să discuți cu părțile implicate într-un asemenea conflict.

Părinte 2: Am copii de toate vârstele, de la grădiniță până la liceu și bullying-ul este o realitate, din păcate, foarte prezentă în viețile tuturor.

Reporter: Și cum le-ați gestionat?

Părinte 2: Prima măsură pe care încerc să o iau este să le creez lor reziliență la bullying, apoi să le dau uneltele necesare pentru a-i ajuta pe cei care sunt victime și apoi să le explic de ce nu facem asta, de ce nu este un comportament acceptabil, care sunt consecințele.

Echipa de cadre didactice de la Grădinița Numărul 13 cu Program Normal a ales să se implice în acest program educațional mai amplu dedicat prevenirii bullying-ului în educația timpurie, deoarece valorile esențiale care ghidează comportamente lipsite de violență se fundamentează la vârstă preșcolară, a spus educatoarea Carmen Gârlescu.

Carmen Cîrlescu: Copiii aici își formează personalitatea și ei trebuie să știe ce este bine, ce este rău. Trebuie să știm cum să gestionăm situația cu părinții. În cadrul programului sunt patru mari valori pe care copiii și le-au însușit: toleranță, respect, grijă și curaj. Ei trebuie să știe când să spună stop bullyingului pentru a nu se ajunge mai târziu la violență, să nu devină ei victimă sau agresor.

Reporter: În activitățile desfășurate cu cei mici, educatoarele transmit aceste valori prin joc, povești și materiale adaptate vârstie, inclusiv prin intermediul unor ursuleți, care devin vocea copiilor. La rândul său, Eliza Bucureșteanu, educatoare implicată în activitățile zilnice cu preșcolarii, a observat o deschidere reală din partea copiilor.

Eliza Bucureșteanu: Copiii sunt foarte atrași, mai ales că au acești ursuleți, care sunt oglinda lor și ei se pot manifesta folosind acești ursuleți. De multe ori, ei pot spune prin ursuleți ceea ce-i doare, ceea ce-i supără și noi putem să ajungem mai ușor la inimile lor.

Reporter: Programul se desfășoară pe tot parcursul anului școlar, atât la nivelul fiecarei grupe, cât și la nivelul întregii grădinițe. Copiii sunt puși în fața unor situații concrete și sunt încurajați să găsească singuri soluții. Un rol esențial în combaterea fenomenului de bullying îl au părinții. Daniela Iacob, educatoare la aceeași grădiniță, a subliniat de ce întâlnirile cu adulții sunt la fel de importante ca activitățile cu cei mici.

Daniela Iacob: Face parte din cadrul acestui proiect și, după cum am discutat și astăzi la seminar, în mare parte bullyingul pornește din familie, așa că părinții sunt în măsură să afle informații care să le fie de ajutor și să acționeze în ghidarea copiilor pe viitor.

Mesajul seminarului ”Șă fim prieteni fără bullying” organizat de cadrele didactice ale Grădiniței 13 cu Program Normal din Iași pentru părinți a fost unul clar. Prevenția începe devreme, iar soluțiile apar doar atunci când școala și familia devin parteneri reali.