Regal teatral la Galați: începe cea de-a 37-a ediție a Festivalului Național de Comedie. Florin Toma, directorul teatrului, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 7 octombrie 2026, 09:04

Galațiul se pregătește de un regal teatral! Pe 10 octombrie începe Festivalul Național de Comedie, marca Teatrul Dramatic „Fani Tardini”!

Florin Toma, directorul teatrului, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați organizează cea de-a 37-a ediție a Festivalului Național de Comedie, una specială care marchează 50 de ani de la primul festival, organizat la Galați în 1976, cu selecții făcute de criticul de teatru Doru Mareș, eveniment care păstrează structura de concurs care se va desfășura la Casa de Cultură a Studenților Galați, strada Șțiinței nr.115.



Ce spun organizatorii?

Marius Florea Vizante – în juriul festivalului, actor al Teatrului de Comedie din București, cunoscut publicului pentru rolurile sale din teatru, film și televiziune, se alătură Festivalului Național de Comedie în calitate de membru al juriului;

Marcel Iureș, unul dintre cei mai cunoscuți actori români, cu o importantă carieră în teatru și film, face parte din distribuția piesei O scrisoare pierdută, regia Alexandru Dabija, Teatrul Act, București;

Marian Râlea, actor îndrăgit de mai multe generații de spectatori, face parte din distribuția spectacolului O scrisoare pierdută, în regia lui Alexandru Dabija, producție a Teatrului ACT din București.

Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați promovează tinerii actori din toată țara

Pentru al treilea an consecutiv, Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați este si o platformă de exprimare pentru tânăra generație de actori, iar publicul va putea să cunoască tineri actori, la început de carieră, descoperiți la Gala Tânărului Actor HOP, program UNITER.

Pe 16 octombrie, în secțiunea alternativ, trei actrițe vor ajunge în fața publicului gălățean, la Festival, în secțiunea HOP Comedie:

· Alexandra Răduță, câștigătoarea Premiului „Ștefan Iordache” – Marele Premiu al Galei Tânărului Actor HOP, 2026;

· Ioana Cojocărescu, câștigătoarea Premiului pentru cea mai bună actriță la Gala Hop;

· Alexia Maria Mocănescu, câștigătoarea Premiului „Sică Alexandrescu” – Premiul special al juriului (ex aequo), Gala Hop, 2026.

Pentru a-și onora publicul și a marca bucuria reîntâlnirii în cadrul acestui eveniment cultural de marcă, în acest an, teatrul nostru continuă inițiativa de tip after show, prin prezența unui Club al Comediei la Daily Pub, iar în două seri, 15 și 16 octombrie, distracția se mută la Teatru pe Țeavă

Vor fi seri de improvizație, karaoke, roast, muzică, lip sync și, mai ales, timp de stat împreună, în fiecare seară, după spectacole, ora 22:00. Intrarea liberă la evenimentele Clubului Comediei.

PROGRAM Festivalul Național de Comedie – Galați, 2026

Programul include secțiunea competițională cu nouă spectacole, un spectacol de gală și HOP Comedia, la secțiunea alternativ. Secțiunea competițională include spectacole selecționate de Doru Mareș, critic de teatru.

Juriul festivalului din acest an este format din nume de referință ale teatrului din țara noastră:

Theodor-Cristian Popescu – președintele juriului

Regizor cu o activitate de peste trei decenii pe scene din România și din străinătate, Theodor-Cristian Popescu a semnat peste 60 de spectacole și a fost profesor universitar la UNATC București și Universitatea de Arte din Târgu-Mureș. În 2024, a primit Premiul pentru cea mai bună regie la Festivalul Atelier Baia Mare pentru „Neliniște”.

Oltița Cîntec – critic de teatru

Teatrolog și critic de teatru, doctor în Teatrologie, Oltița Cîntec este director artistic al Teatrului „Luceafărul” din Iași și fondatoarea Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. În 2024, a primit Premiul UNITER pentru cel mai bun critic de teatru – Premiul „George Banu”, după mai multe nominalizări la această categorie.

Marius Florea-Vizante – actor

Actor de teatru, film și televiziune, are o carieră de peste trei decenii, în care a lucrat cu regizori importanți ai teatrului românesc, printre care Alexandru Dabija, Vlad Massaci, Gelu Colceag, Radu Beligan, Mircea Cornișteanu, Yuri Kordonsky și Alexandru Tocilescu. A jucat și în producții de film semnate de Nae Caranfil și Alexandru Maftei. În 2025, a fost distins la Festivalul Național de Comedie de la Galați cu Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar.

Premiile Festivalului vor fi următoarele: Premiul pentru Cel mai bun spectacol, Premiul pentru Cea mai bună Regie, Premiul pentru Cel mai bun actor în rol principal, Premiul pentru Cea mai bună actriță în rol principal, Premiul pentru Cel mai bun actor în rol secundar, Premiul pentru Cea mai bună actriță în rol secundar. Premiul „Mihai Mihail” și Premiul „Grig Dristaru” – Premiul tânărului actor, oferite de trupa de actori a Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați.

Comedia adună teatrele țării la Galați

Publicul Festivalului va putea viziona comedii ale teatrelor din Brăila, Constanța, București, Ploiești, Sfântu Gheorghe, Chișinău și Galați. Deschiderea oficială va fi în seara zilei de 10 octombrie, ora 19.00, la sediul Casei de Cultură a Studenților, strada Științei, nr. 115, iar cortina se va ridica pentru spectacolul prezentat de Teatrul de Stat Constanța care va juca O insula după Gellu Naum, regia, muzică și versuri: Ada MILEA.

Ultima seară a festivalului, seara de gală, 18 octombrie, îi va aparține Teatrului Act București care va prezenta spectacolul O scrisoare pierdută de I.L.Caragiale, regia Alexandru DABIJA.

Programul complet al Festivalului Național de Comedie – Ediția a XXXVII-a poate fi consultat pe: https://fanitardini.ro/festival/festivalul-national-de-comedie-editia-a-xxxvii-a/

Biletele la spectacolele din programul Festivalului pot fi cumpărate online de pe bilete.fanitardini.ro sau de la Agenția Teatrală din Strada Științei, nr.115. Informații: 0758 049 850.