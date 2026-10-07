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(promo/audio) Rădăcini pe firul dăinuirii – teme ale emisiunii TRADIȚII – de joi, 8 OCTOMBRIE 2026, ora 21:03 – 22, Radio România Iași – cu Dumitru ȘERBAN

(promo/audio) Rădăcini pe firul dăinuirii – teme ale emisiunii TRADIȚII – de joi, 8 OCTOMBRIE 2026, ora 21:03 – 22, Radio România Iași – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 7 octombrie 2026, 10:19

Stimați prieteni, în ediția de astăzi (joi, 8 octombrie 2026, h 21 :03) a emisiunii Tradiții, relatăm de la prezentarea cărții Rugă pe fir de borangic, versuri, volum semnat de către Liliana Starciuc-Beleniuc din Republica Moldova, eveniment desfășurat, la Iași, în Sala Baptisteriu din incinta Muzeului Mitropolitan, în ziua de sâmbătă, 12 septembrie 2026, începând cu ora 12.

Concret, stăm de vorbă cu autoarea și cu filolog Paul Gorban, cel care a prezentat cartea Rugă pe fir de borangic, volum care a văzut lumina tiparului – anul acesta – la Editura Ștef din târgul Iașului.

Apoi, stăm de vorbă cu pictorul ieșean Viorel Vasiliu, cel care în perioada 1 – 30 septembrie 2026, la Iași, în incinta Galeriei „Dumitru I. Grumăzescu” (Muzeul Municipal „Regina Maria”) de pe strada Lăpușneanu, a avut o frumoasă expozției de pictură, expunere intitulată – Rădăcini în lumină. Creațiile lui Viorel Vasiliu suprind satul nostru cu tot ce a avut și are autentic.

Spre finalul emisiunii, stăm de vorbă cu scriitorul Emilian Marcu pe care l-am înregistrat la ediția I a Festivalului „Hândrești – meleag mușatin”, eveniment desfășurat în ziua de duminică, 16 august 2026, începând cu ora 12, în incinta Complexului istoric și religios „Adormirea Maicii Domnului” din satul Hândrești, comuna Oțeleni, Iași.

În programul evenimentului a fost prezentat volumul Dăinuiri mușatine – culegere de creații literare contemporane, carte coordonată de către scriitorul Constantin Traciuc și prefațată de către scriitorul Emilian Marcu, cel care, astăzi, succint, ne creionează o imagine generală a volumului.

Dragi prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 8 OCTOMBRIE 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Ne auzim online – AICI https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN

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