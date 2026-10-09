(PROMO/AUDIO) Cuvinte care dăinuie, destine care inspiră, arte care unesc, o călătorie prin literatură, istorie și spiritualitate – teme ale emisiunii Dialog intercultural, vineri, 9 octombrie, ora 20:30 cu Dumitru Șerban

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 octombrie 2026, 08:42

Stimați prieteni, în ediția de astăzi (vineri, 9 octombrie 2026, h 20:30) a emisiunii Dialog intercultural, invităm la dialog pe scriitorul romașcan Dan Prisăcaru. Povestim despre primele trei cărți ale Domniei Sale: Fotografii fără rame, Cinematograful sufletului meu și Parfumul tinereții.

Astăzi, mai stăm de vorbă cu profesorul Dariusz Kasprzyk de la Lectoratul de limba polonă, Facultatea de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cel care ne vorbește despre Jerzy Giedroyć (Ghedrovici), scriitor, editor și activist politic polonez, celebru pentru fondarea și conducerea revistei „Kultura”, cea mai influentă publicație a exilului polonez. Vorbim despre acest subiect, pentru că la 27 iulie s-au împlinit 120 de ani de la nașterea lui Jerzy Giedroyć (Ghedrovici), refugiat în septembrie 1939, după invadarea Poloniei de către Germania nazistă și URSS, în România.

Tot astăzi, mai relatăm de la deschiderea oficială a ediției I a SACRUM IAȘI ART FESTIVAL, eveniment desfășurat în ziua de duminică, 4 octombrie a.c., în Sala Voievozilor din incinta Palatului Culturii.

Festivalul se desfășoară în Iași până la 30 octombrie 2026.

Înaintea evenimentului, prof. univ. dr. Adrian Stoleriu, decan al Facultății de Arte Vizuale şi Design, Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iaşi, președinte al festivalului ne-a creionat, prin cuvânt, o imagine generală a evenimentului.

Cu prilejul deschiderii primei ediții a SACRUM IAȘI ART FESTIVAL, am invitat la dialog și pe Alexandru Chituță, director al Complexului Muzeal Național „Moldova”, cel care ne conturează o imagine a principalelor evenimente din programul festivalului, activități culturale care se vor desfășura pe parcursul lunii octombrie în incinta Palatului Culturii și nu numai.

Referitor la cele prezentate, conchidem: „Înţelepciunea nu este altceva decît ştiinţa fericirii”, Denis Diderot, filosof și scriitor francez.

Stimați prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu temele prezentate, vă invit diseară (vineri, 9 OCTOMBRIE 2026), începând cu ora 20 și 30 de minute, alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea Dialog intercultural.

Ne auzim online, AICI: https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text, foto (1) și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto (2): Dariusz Kasprzyk (Facebook)

Foto (3 și 4): Palatul Culturii din Iași – Complexul Muzeal Național „Moldova” (Facebook)