Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » (PROMO/AUDIO) Cuvinte care dăinuie, destine care inspiră, arte care unesc, o călătorie prin literatură, istorie și spiritualitate – teme ale emisiunii Dialog intercultural, vineri, 9 octombrie, ora 20:30 cu Dumitru Șerban

(PROMO/AUDIO) Cuvinte care dăinuie, destine care inspiră, arte care unesc, o călătorie prin literatură, istorie și spiritualitate – teme ale emisiunii Dialog intercultural, vineri, 9 octombrie, ora 20:30 cu Dumitru Șerban

(PROMO/AUDIO) Cuvinte care dăinuie, destine care inspiră, arte care unesc, o călătorie prin literatură, istorie și spiritualitate – teme ale emisiunii Dialog intercultural, vineri, 9 octombrie, ora 20:30 cu Dumitru Șerban

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 octombrie 2026, 08:42

Stimați prieteni, în ediția de astăzi (vineri, 9 octombrie 2026, h 20:30) a emisiunii Dialog intercultural, invităm la dialog pe scriitorul romașcan Dan Prisăcaru. Povestim despre primele trei cărți ale Domniei Sale: Fotografii fără rame, Cinematograful sufletului meu și Parfumul tinereții.

Astăzi, mai stăm de vorbă cu profesorul Dariusz Kasprzyk de la Lectoratul de limba polonă, Facultatea de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cel care ne vorbește despre Jerzy Giedroyć (Ghedrovici), scriitor, editor și activist politic polonez, celebru pentru fondarea și conducerea revistei „Kultura”, cea mai influentă publicație a exilului polonez. Vorbim despre acest subiect, pentru că la 27 iulie s-au împlinit 120 de ani de la nașterea lui Jerzy Giedroyć (Ghedrovici), refugiat în septembrie 1939, după invadarea Poloniei de către Germania nazistă și URSS, în România.

Tot astăzi, mai relatăm de la deschiderea oficială a ediției I a SACRUM IAȘI ART FESTIVAL, eveniment desfășurat în ziua de duminică, 4 octombrie a.c., în Sala Voievozilor din incinta Palatului Culturii.

Festivalul se desfășoară în Iași până la 30 octombrie 2026.

Înaintea evenimentului, prof. univ. dr. Adrian Stoleriu, decan al Facultății de Arte Vizuale şi Design, Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iaşi, președinte al festivalului ne-a creionat, prin cuvânt, o imagine generală a evenimentului.

Cu prilejul deschiderii primei ediții a SACRUM IAȘI ART FESTIVAL, am invitat la dialog și pe Alexandru Chituță, director al Complexului Muzeal Național „Moldova”, cel care ne conturează o imagine a principalelor evenimente din programul festivalului, activități culturale care se vor desfășura pe parcursul lunii octombrie în incinta Palatului Culturii și nu numai.

Referitor la cele prezentate, conchidem: „Înţelepciunea nu este altceva decît ştiinţa fericirii”, Denis Diderot, filosof și scriitor francez.

Stimați prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu temele prezentate, vă invit diseară (vineri, 9 OCTOMBRIE 2026), începând cu ora 20 și 30 de minute, alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea Dialog intercultural.

 

Ne auzim online, AICI: https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text, foto (1) și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto (2): Dariusz Kasprzyk (Facebook)

Foto (3 și 4): Palatul Culturii din Iași – Complexul Muzeal Național „Moldova” (Facebook)

Etichete:
(audio) Ultima lecție a unui Profesor care ne va vorbi mereu
Emisiuni joi, 8 octombrie 2026, 16:29

(audio) Ultima lecție a unui Profesor care ne va vorbi mereu

În ziua de 11 decembrie 2025, a doua zi a Festivalului „TEODORENII”, ediția a XI-a, în programul ședinței Asociației Literare...

(audio) Ultima lecție a unui Profesor care ne va vorbi mereu
Zilele Academice Ieșene, a XLI-a ediție. Meda Gâlea, director Academia Română Filiala Iași, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni joi, 8 octombrie 2026, 10:31

Zilele Academice Ieșene, a XLI-a ediție. Meda Gâlea, director Academia Română Filiala Iași, în matinal cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea Astăzi, 8 octombrie 2026, încep Zilele Academice Ieșene, a XLI-a ediție.   Manifestarea de tradiție este organizată...

Zilele Academice Ieșene, a XLI-a ediție. Meda Gâlea, director Academia Română Filiala Iași, în matinal cu Adina Șuhan
Festivalul Ceaunelor ne cheamă la Luncuța de la Frasin – Tarcău, sâmbăta aceasta, 10 octombrie 2026! Vasile Mucenicu în Bună Dimineața cu toată povestea!
Emisiuni joi, 8 octombrie 2026, 09:35

Festivalul Ceaunelor ne cheamă la Luncuța de la Frasin – Tarcău, sâmbăta aceasta, 10 octombrie 2026! Vasile Mucenicu în Bună Dimineața cu toată povestea!

Cine va fi campionul ceaunului? Festivalul Ceaunelor ne cheamă la Luncuța de la Frasin – Tarcău, sâmbăta aceasta, 10 octombrie 2026!...

Festivalul Ceaunelor ne cheamă la Luncuța de la Frasin – Tarcău, sâmbăta aceasta, 10 octombrie 2026! Vasile Mucenicu în Bună Dimineața cu toată povestea!
(AUDIO) Ultima lecție a unui Profesor care ne va vorbi mereu…
Emisiuni joi, 8 octombrie 2026, 09:27

(AUDIO) Ultima lecție a unui Profesor care ne va vorbi mereu…

În ziua de 11 decembrie 2025, a doua zi a Festivalului „TEODORENII”, ediția a XI-a, în programul ședinței Asociației Literare...

(AUDIO) Ultima lecție a unui Profesor care ne va vorbi mereu…
Emisiuni miercuri, 7 octombrie 2026, 18:10

Conexiuni autentice cu Cristina Spînu – Invitat, dr. Gheorghe Bălan, medic specialist gastroenterolog

Trăim într-o lume aflată în continuă mișcare, în care suntem mai stresați, mai sedentari, avem o alimentație săracă în fibre, bogată în...

Conexiuni autentice cu Cristina Spînu – Invitat, dr. Gheorghe Bălan, medic specialist gastroenterolog
Emisiuni miercuri, 7 octombrie 2026, 12:37

Puls Juridic: Zboruri anulate: când pot primi pasagerii despăgubiri?

Persoanele care și-au rezervat o călătorie cu avionul și cărora le-a fost anulat zborul cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare pot primi...

Puls Juridic: Zboruri anulate: când pot primi pasagerii despăgubiri?
Emisiuni miercuri, 7 octombrie 2026, 10:28

Iașul intră în sărbătoare: începe Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea: Joi, 8 octombrie 2026, începe la Iași Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva. Emanuel Buta, director de programe...

Iașul intră în sărbătoare: începe Pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 7 octombrie 2026, 10:19

(promo/audio) Rădăcini pe firul dăinuirii – teme ale emisiunii TRADIȚII – de joi, 8 OCTOMBRIE 2026, ora 21:03 – 22, Radio România Iași – cu Dumitru ȘERBAN

Stimați prieteni, în ediția de astăzi (joi, 8 octombrie 2026, h 21 :03) a emisiunii Tradiții, relatăm de la prezentarea cărții Rugă pe fir...

(promo/audio) Rădăcini pe firul dăinuirii – teme ale emisiunii TRADIȚII – de joi, 8 OCTOMBRIE 2026, ora 21:03 – 22, Radio România Iași – cu Dumitru ȘERBAN