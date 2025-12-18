Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » (INTERVIU) Mariana Mihăilă, la Pulsul Zilei cu Cristina Spînu (18.12.2025)

18 decembrie 2025


Mariana Mihăilă este o artistă foarte îndrăgită în Republica Moldova.

Pe parcursul anilor 2001-2004 a studiat la liceului teoretic „Petru Zadnipru”, unde a activat în cadrul Ansamblului vocal -instrumental. În paralel a frecventat Centrul de Creaţie „Ghiocel”, unde a urmat ore de canto, dans şi dicţie.

În anul 2003 a obtinut locul 1 la concursul „Ploaia de stele”, iar în 2005, premiul special „Simpatia publicului” la  festivalului internaţional „Două inimi gemene”.

În anul 2009 a lansat primul său album – ”Dulce mamă”.

Mariana Mihăilă a colaborat de-a lungul carierei sale cu Ian Raiburg, Anatol Dumitraș, Gheorghe Urschi și Ion Lincovschi, dar, pentru multe din melodiile pe care le interpreteaza își  scrie singură muzica și versurile.

În interviul acordat Cristinei Spînu, artista a mărturisit că datorează foarte mult familiei care îi este permanent alături, în toate proiectele sale, dar și cel mai sincer critic.

Ascultați mai jos interviul cu Mariana Mihăilă și urmăriți videoclipul piesei ”Îngerii cântau de sus””, interpretată împreună cu fiul său, Marius!

 

 

