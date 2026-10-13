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„Indiferența hrănește violența!” Marș pentru siguranța femeilor, la Piatra-Neamț

Publicat de Andreea Drilea, 13 octombrie 2026, 10:19


Indiferența hrănește violența! „Femei de Piatra” ne cheamă la marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor”, sâmbătă, 17 octombrie 2026! Orașul Piatra Neamț, în rețeaua VIF -Violența Împotriva Femeilor.

Alexandra Anastasiei, președinte Asociația „Femei de Piatra”, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan.

Marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor” este organizat în cadrul mobilizării naționale a Rețelei VIF, în mai multe orașe din România.

Mesajul organizatorilor:

Pe 17 octombrie, la ora 17:00, Piatra-Neamț iese în stradă pentru siguranța femeilor.Ne întâlnim pe Platoul Curții Domnești.

În spatele cifrelor sunt femei. Sunt mame, fiice, surori, prietene. Sunt vieți care nu ar fi trebuit să se termine așa. Numai în 2026, zeci de femei au fost ucise în România, multe dintre ele de parteneri sau membri ai familiei.

Pe 17 octombrie nu vrem să rămânem tăcuți.
Vino alături de noi dacă ești femeie sau bărbat. Vino cu prietenii, cu familia, cu colegii. Vino pentru femeile care nu mai pot vorbi, pentru cele care trăiesc astăzi în frică și pentru copiii care cresc văzând violența ca pe ceva „normal”.

Violența nu este iubire. Controlul nu este iubire. Frica nu este iubire.

Piatra-Neamț – Platoul Curții Domnești
17 octombrie 2026
Ora 17:00

Piatra-Neamț, avem nevoie să fim mulți. Pentru că siguranța femeilor nu este doar problema femeilor. Este responsabilitatea unei întregi comunități.
Pe 17 octombrie, vino să mergem împreună. Pentru ele. Pentru noi. Pentru o comunitate în care nicio femeie nu trebuie să trăiască în frică. 

#ÎmpreunăPentruSiguranțaFemeilor #PiatraNeamț #FemeiDePiatra #StopViolenței #StopFemicide

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