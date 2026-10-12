Cum ne organizăm mai bine banii și cum ne putem crește veniturile. Cătălin Manole, expert în finanțe, în matinal cu Adina Șuhan
Publicat de Andreea Drilea, 12 octombrie 2026, 10:11
Omul care aduce vestea! Ce înseamnă să ai o relație bună cu banii? De unde pleacă organizarea inteligentă a bugetului personal? Cum ne putem mări veniturile?
Cătălin Manole, expert în finanțe, în matinal cu Adina Șuhan:
Educația financiară intenționată este foarte importantă pentru oricine vrea să își construiască corect bugetul.