Cum ne organizăm mai bine banii și cum ne putem crește veniturile. Cătălin Manole, expert în finanțe, în matinal cu Adina Șuhan

#StareaEducației (INTERVIU) Prof. Carmen Ion, fondatoarea festivalului Boovie: Motivația intrinsecă, dragul de carte și de a deschide un volum pentru propria bucurie și nevoie de cunoaștere au devenit din ce în ce mai rare pentru elevi. / Noile programe școlare și manuale de limba și literatura română pentru clasa a IX-a sunt departe de ceea ce i-ar putea interesa pe copii, dar sunt departe și de capacitatea lor de a înțelege și de a asimila.

Lectura are nevoie de noi forme de apropiere de tineri, care sunt prinși din ce în ce mai mult de lumea digitală, atenția adolescenților fiind...