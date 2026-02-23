Conexiuni autentice cu Cristina Spînu – Invitat, Prof. Univ. Dr. Veronica Mocanu, Profesor de Fiziopatologie și Comportament Alimentar

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de cristinaspinu, 23 februarie 2026, 20:29


Obiceiurile alimentare sănătoase se deprind de la vârste fragede, iar  sănătatea adultului depinde în mare măsură de stilul de viață pe care l-a avut încă din perioada copilăriei.

Invitata Cristinei Spînu, la „Conexiuni Autentice” –  Veronica Mocanu – Profesor de Fiziopatologie și Comportament Alimentar, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, medic primar endocrinolog

Veronica Mocanu este fondatoarea unui proiect extrem de important, „Traista cu Sănătate”, lansat în 2012. Scopul acestui program este educarea comunității cu privire la un stil de viață sănătos încă de la vârste fragede, început la Iași, dar care în prezent a ajuns în toată țara.

Despre alimentația sănătoasă, principiile care stau la baza curelor de slăbire, riscurile dietelor drastice, astăzi la ”Conexiuni Autentice”.

Emisiuni luni, 23 februarie 2026, 09:06

Care este cea mai mare greșeală pe care o facem în timpul postului? Paștele ortodox se sărbătorește în 2026 pe 12 aprilie. Postul Mare are o...

Emisiuni luni, 23 februarie 2026, 08:54

Invitată a ediției de astăzi a emisiunii Viața Romilor, avem pe doamna Margareta Herțanu, președinte al Asociației Pro Roma din Iași. Astăzi...

Emisiuni sâmbătă, 21 februarie 2026, 19:49

Ciprian Andrei Ion este prof univ dr, Decan al Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice de la Universitatea...

Emisiuni vineri, 20 februarie 2026, 16:57

La Piatra Neamț, tehnologia, creativitatea și spiritul de echipă transformă orașul într-o adevărată arenă a inovației. În perioada 21-22...

Emisiuni vineri, 20 februarie 2026, 09:03

Ministrul Educației din Republica Moldova, Dan Perciun, a prezentat, în emisiunea Starea Educației,  câteva direcții ale amplei  reforme a...

Emisiuni vineri, 20 februarie 2026, 08:11

Două teme majore de dezbatere, la emisiunea „Imperativ” de vineri, 20 februarie, după știrile orei 14,00: participarea președintelui Nicușor...

Emisiuni joi, 19 februarie 2026, 13:07

Cum este privită arta și cum sunt prețuite creațiile excepționale ale marelui nostru sculptor Constantin Brîncuși, în prezent, în cadrul...

Emisiuni miercuri, 18 februarie 2026, 09:59

Stimați ascultători, reprezentanții Comunității Ruşilor Lipoveni din România (CRLR) au marcat în ziua de duminică, 15 februarie 2026,...

