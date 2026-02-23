Conexiuni autentice cu Cristina Spînu – Invitat, Prof. Univ. Dr. Veronica Mocanu, Profesor de Fiziopatologie și Comportament Alimentar

23 februarie 2026



Obiceiurile alimentare sănătoase se deprind de la vârste fragede, iar sănătatea adultului depinde în mare măsură de stilul de viață pe care l-a avut încă din perioada copilăriei.

Invitata Cristinei Spînu, la „Conexiuni Autentice” – Veronica Mocanu – Profesor de Fiziopatologie și Comportament Alimentar, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, medic primar endocrinolog

Veronica Mocanu este fondatoarea unui proiect extrem de important, „Traista cu Sănătate”, lansat în 2012. Scopul acestui program este educarea comunității cu privire la un stil de viață sănătos încă de la vârste fragede, început la Iași, dar care în prezent a ajuns în toată țara.

Despre alimentația sănătoasă, principiile care stau la baza curelor de slăbire, riscurile dietelor drastice, astăzi la ”Conexiuni Autentice”.