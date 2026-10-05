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Codrii Iașilor – eficiența și pragmatismul generate de petiții (part I). Mihai Diac (Codrii Iașilor) cu Antoniu Bumb, activist Declic, fost realizator de emisiuni radio și TV, la ”Pulsul Zilei” – 05.10.2026.

Codrii Iașilor își revendică bisăptămânal lunea, de la ora 13:25, un binemeritat loc în atenția și conștiința noastră, a ascultătorilor Radio Iași care prețuim pădurea și rolul ei atât de important pentru viață, pentru sănătate, sub genericul ”Trăim mai bine descoperind natura de lângă oraș”.

Codrii Iașilor – eficiența și pragmatismul generate de petiții (part I). Mihai Diac (Codrii Iașilor) cu Antoniu Bumb, activist Declic, fost realizator de emisiuni radio și TV, la ”Pulsul Zilei” – 05.10.2026.

Publicat de mihaipohoata, 5 octombrie 2026, 12:51


Eficiența și pragmatismul generate de petițiile susținute de cât mai mulți semnatari.

Dificultățile luptei împotriva corupției care afectează și pădurile țării.

Sunt subiectele aduse în atenția noastră de Mihai Diac, liderul asociației ”Codrii Iașilor”, în prima parte a dialogului său cu Antoniu Bumb, activist Declic, fost realizator de emisiuni radio și TV, astăzi, luni, 5 octombrie 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:45, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață. 

Sursă: Antoniu Bumb, activist Declic, fost realizator de emisiuni radio și TV.

 

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