Codrii Iașilor – eficiența și pragmatismul generate de petiții (part I). Mihai Diac (Codrii Iașilor) cu Antoniu Bumb, activist Declic, fost realizator de emisiuni radio și TV, la ”Pulsul Zilei” – 05.10.2026.

(INTERVIU) De Ziua Internațională a Educației, la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Iași vocea elevilor se aude la Radio 42, postul de radio al instituției. Prof. Bianca Ioan: „E un spațiu de libertate, de creativitate și de liberă expresie.”

De Ziua Internațională a Educației, sărbătorită în fiecare an pe 5 octombrie, școala poate fi privită și dincolo de manuale, note și...