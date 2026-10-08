(AUDIO) Ultima lecție a unui Profesor care ne va vorbi mereu…

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 octombrie 2026, 09:27

În ziua de 11 decembrie 2025, a doua zi a Festivalului „TEODORENII”, ediția a XI-a, în programul ședinței Asociației Literare „Păstorel” din Iași (ALPI), ședință care s-a desfășurat în sala de lectură a Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași, regretatul prof. univ. dr. Constantin Dram a suținut conferința Cuvinte şi cărţi, prelegere pe care vă invităm să o ascultați.

Prelegerea este ca o ultimă lecție a Profesorului Constantin Dram, cel care ne va vorbi mereu. Dumnezeu să-l ierte!



Înregistrarea poastată o difuzăm în câteva ediții viitoare ale emisiunii Dialog intercultural, emisiune pe care o puteți urmări în fiecare seară de vineri a săptămânii, începând cu ora 20:30, pe undele Radio România Iași.

Ne auzim online – AICI – https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text, foto și audio: Dumitru Șerban