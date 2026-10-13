(AUDIO) SACRUM: Când istoria prinde aripi – Palatul Culturii își trăiește veacul de lumină

Publicat de Andreea Drilea, 13 octombrie 2026, 12:15

Astăzi îl urmărim pe Alexandru Constantin Chituță, doctor în Teologie, director al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, pe care l-am întâlnit la prezentarea cărților – Cântul nopților de mai, de Elena Sârghe și Oglinzi literare, de Maria Loghin. Evenimentul s-a desfășurat la Iași, în ziua de sâmbătă, 10 octombrie 2026, începând cu ora 12, în Sala „Ștefan Procopiu” (Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu”) din incinta Palatului Culturii.

Alexandru Constantin Chituță, prin cuvânt, ne zugrăvește un tablou al principalelor evenimente din programul festivalului SACRUM IAȘI ART FESTIVAL, activități culturale care se vor desfășura pe parcursul lunii octombrie în incinta Palatului Culturii și nu numai.

Evenimentul a fost organizat de către reprezentanții Societății Scriitorilor fără Frontiere în cadrul proiectului – ȘI NOUĂ NE PASĂ! –, proiect destinat ajutorării copiilor români orfani de război din Raionul Cernăuți, Ucraina.

Moderator al acțiunii culturale a fost doamna Elena Mândru, președinte al Societății Scriitorilor fără Frontiere.

Înregistrarea postată o difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural, emisiune pe care o puteți urmări în fiecare seară de vineri a săptămânii, începând cu ora 20:30, pe undele Radio România Iași.

Ne auzim online – AICI – https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto (1): Palatul Culturii din Iași – Complexul Muzeal Național „Moldova” (Facebook)

Foto (2/3): Titi NECHITA (Facebook)