Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » (AUDIO) SACRUM: Când istoria prinde aripi – Palatul Culturii își trăiește veacul de lumină

(AUDIO) SACRUM: Când istoria prinde aripi – Palatul Culturii își trăiește veacul de lumină

(AUDIO) SACRUM: Când istoria prinde aripi – Palatul Culturii își trăiește veacul de lumină

Publicat de Andreea Drilea, 13 octombrie 2026, 12:15

Astăzi îl urmărim pe Alexandru Constantin Chituță, doctor în Teologie, director al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, pe care l-am întâlnit la prezentarea cărților – Cântul nopților de mai, de Elena Sârghe și Oglinzi literare, de Maria Loghin. Evenimentul s-a desfășurat la Iași, în ziua de sâmbătă, 10 octombrie 2026, începând cu ora 12, în Sala „Ștefan Procopiu” (Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu”) din incinta Palatului Culturii.

Alexandru Constantin Chituță, prin cuvânt, ne zugrăvește un tablou al principalelor evenimente din programul festivalului SACRUM IAȘI ART FESTIVAL, activități culturale care se vor desfășura pe parcursul lunii octombrie în incinta Palatului Culturii și nu numai.

Evenimentul a fost organizat de către reprezentanții Societății Scriitorilor fără Frontiere în cadrul proiectului – ȘI NOUĂ NE PASĂ! –, proiect destinat ajutorării copiilor români orfani de război din Raionul Cernăuți, Ucraina.

Moderator al acțiunii culturale a fost doamna Elena Mândru, președinte al  Societății Scriitorilor fără Frontiere.

Înregistrarea postată o difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural, emisiune pe care o puteți urmări în fiecare seară de vineri a săptămânii, începând cu ora 20:30, pe undele Radio România Iași.

Ne auzim online – AICI https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto (1): Palatul Culturii din Iași – Complexul Muzeal Național „Moldova” (Facebook)

Foto (2/3): Titi NECHITA (Facebook)

Etichete:
D.A.M. 6, sub sloganul „No limits”. Dansul și libertatea de a experimenta
Emisiuni marți, 13 octombrie 2026, 08:44

D.A.M. 6, sub sloganul „No limits”. Dansul și libertatea de a experimenta

Cum depășim limitele corpului și ale expresiei artistice? Unde se întâlnesc dansul contemporan și artele vizuale? Și cum se formează noile...

D.A.M. 6, sub sloganul „No limits”. Dansul și libertatea de a experimenta
#StareaEducației (INTERVIU) Prof. Carmen Ion, fondatoarea festivalului Boovie: Motivația intrinsecă, dragul de carte și de a deschide un volum pentru propria bucurie și nevoie de cunoaștere au devenit din ce în ce mai rare pentru elevi. / Noile programe școlare și manuale de limba și literatura română pentru clasa a IX-a sunt departe de ceea ce i-ar putea interesa pe copii, dar sunt departe și de capacitatea lor de a înțelege și de a asimila.
Emisiuni luni, 12 octombrie 2026, 10:12

#StareaEducației (INTERVIU) Prof. Carmen Ion, fondatoarea festivalului Boovie: Motivația intrinsecă, dragul de carte și de a deschide un volum pentru propria bucurie și nevoie de cunoaștere au devenit din ce în ce mai rare pentru elevi. / Noile programe școlare și manuale de limba și literatura română pentru clasa a IX-a sunt departe de ceea ce i-ar putea interesa pe copii, dar sunt departe și de capacitatea lor de a înțelege și de a asimila.

Lectura are nevoie de noi forme de apropiere de tineri, care sunt prinși din ce în ce mai mult de lumea digitală, atenția adolescenților fiind...

#StareaEducației (INTERVIU) Prof. Carmen Ion, fondatoarea festivalului Boovie: Motivația intrinsecă, dragul de carte și de a deschide un volum pentru propria bucurie și nevoie de cunoaștere au devenit din ce în ce mai rare pentru elevi. / Noile programe școlare și manuale de limba și literatura română pentru clasa a IX-a sunt departe de ceea ce i-ar putea interesa pe copii, dar sunt departe și de capacitatea lor de a înțelege și de a asimila.
Cum ne organizăm mai bine banii și cum ne putem crește veniturile. Cătălin Manole, expert în finanțe, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 12 octombrie 2026, 10:11

Cum ne organizăm mai bine banii și cum ne putem crește veniturile. Cătălin Manole, expert în finanțe, în matinal cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea! Ce înseamnă să ai o relație bună cu banii? De unde pleacă organizarea inteligentă a bugetului personal? Cum ne putem...

Cum ne organizăm mai bine banii și cum ne putem crește veniturile. Cătălin Manole, expert în finanțe, în matinal cu Adina Șuhan
(audio) O carte despre vocile și destinele presei românești, prezentată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (II)
Emisiuni luni, 12 octombrie 2026, 07:40

(audio) O carte despre vocile și destinele presei românești, prezentată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (II)

Reprezentanții Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au organizat în ziua de luni, 28 septembrie 2026, începând cu ora 14,...

(audio) O carte despre vocile și destinele presei românești, prezentată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (II)
Emisiuni duminică, 11 octombrie 2026, 19:11

Loverboy- metoda de trafic de persoane cea mai extinsă- la ”Weekend cu prieteni” (10.10.2026), cu Mihaela Munteanu

Cum de nu a știut să se ferească de traficant? – asta se întreabă lumea, când aude că o fată a fost ademenită și apoi traficată....

Loverboy- metoda de trafic de persoane cea mai extinsă- la ”Weekend cu prieteni” (10.10.2026), cu Mihaela Munteanu
Emisiuni duminică, 11 octombrie 2026, 18:42

Află ce-ți fac autoritățile, utilizând două aplicații noi – ”Weekend cu prieteni” (10.10.2026) cu Mihaela Munteanu

”E-Rădăuți” și ”Acces Info” sunt cele două aplicații prezentate de Asociația Rădăuțiul Civic la evenimentul ”How to Web”, de la...

Află ce-ți fac autoritățile, utilizând două aplicații noi – ”Weekend cu prieteni” (10.10.2026) cu Mihaela Munteanu
Emisiuni sâmbătă, 10 octombrie 2026, 17:58

#StareaEducației (INTERVIU) Matepolis, platforma care îi ajută pe elevi să recupereze lacunele la matematică. Profesorul Cristian Săvulescu: Antrenamentul este cheia succesului la matematică. Copilul devine foarte demotivat când nu mai știe, când acumulează lacune, iar distragerea digitală contribuie la pierderea concentrării.

  Creată de profesorul de matematică Cristian Săvulescu, platforma gratuită Matepolis le oferă elevilor, de la clasa pregătitoare până...

#StareaEducației (INTERVIU) Matepolis, platforma care îi ajută pe elevi să recupereze lacunele la matematică. Profesorul Cristian Săvulescu: Antrenamentul este cheia succesului la matematică. Copilul devine foarte demotivat când nu mai știe, când acumulează lacune, iar distragerea digitală contribuie la pierderea concentrării.
Emisiuni sâmbătă, 10 octombrie 2026, 09:09

Ateliere pentru tinerii cu dizabilități la Iași – ArtIS Împreună. Anca Ciliac, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Ateliere pentru tinerii cu dizabilități la Iași – ArtIS Împreună. Laboratorul de creație și participare culturală pentru tineri cu...

Ateliere pentru tinerii cu dizabilități la Iași – ArtIS Împreună. Anca Ciliac, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan