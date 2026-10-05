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(AUDIO) „Personalități ale presei românești”, un volum despre oamenii care au scris și scriu istoria presei, lansat la Iași (I)

(AUDIO) „Personalități ale presei românești”, un volum despre oamenii care au scris și scriu istoria presei, lansat la Iași (I)

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 octombrie 2026, 10:43

Reprezentanții Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au organizat în ziua de luni, 28 septembrie 2026, începând cu ora 14, prezentarea cărții Personalități ale presei românești. Lucrări ale Congresului Internațional de Istorie a Presei (ediția a XVII-a, 27-28 septembrie 2024, Iași).

Volumul este coordonat de către Ștefania Bejan, Tudorel-Constantin Rusu și Gabriela Poleac, cadre didactice de la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Evenimentul s-a desfășurat în incinta Librăriei „Orest Tafrali” din Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, corp A.

Alături de coordonatori, volumul a fost prezentat de două personalități marcante ale culturii ieșene, prof. univ. dr. Daniel Condurache, membru corespondent al Academiei Române, și prof. univ. dr. emerit Laurențiu Șoitu.

Înaintea evenimentului, am invitat la dialog pe doamna conferențiar universitar, doctor în Filosofie, Ștefania Bejan de la Departamentul de Științe ale Comunicării și Relații Publice din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Doamna profesor ne creionează, prin cuvânt, o imagine generală a volumului, cu accent pe textul (n.n. Un neastâmpăr – Valentin Ciucă) semnat de către Domnia Sa, studiu dedicat omului de cultură Valentin Ciucă, cel care în perioada 1990-1995 a fost redactor șef adjunct al Studioului de radioteleviziune Iași, pentru ca între anii 1995-2004 să îndeplinească funcția de director al Radio Iași.

Imediat după ce aflăm amănunte concrete despre temele amintite, doamna profesor Ștefania Bejan ajunge la concluzia că „presa este unul dintre lucrurile cele mai bune din lumea aceasta”.

Interviul postat îl difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural, emisiune pe care o puteți urmări în fiecare seară de vineri a săptămânii, începând cu ora 20:30, pe undele Radio România Iași.

Ne auzim online – AICIhttps://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text și audio: Dumitru Șerban

Foto: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Facebook)

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