(audio) O carte despre vocile și destinele presei românești, prezentată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (II)

Publicat de Andreea Drilea, 12 octombrie 2026, 07:40

Reprezentanții Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au organizat în ziua de luni, 28 septembrie 2026, începând cu ora 14, prezentarea cărții Personalități ale presei românești. Lucrări ale Congresului Internațional de Istorie a Presei (ediția a XVII-a, 27-28 septembrie 2024, Iași). Volumul este coordonat de către Ștefania Bejan, Tudorel-Constantin Rusu și Gabriela Poleac, cadre didactice de la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Evenimentul s-a desfășurat în incinta Librăriei „Orest Tafrali”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, corp A.

Alături de coordonatori, volumul a fost prezentat de două personalități marcante ale culturii ieșene, prof. univ. dr. Daniel Condurache, membru corespondent al Academiei Române, și prof. univ. dr. emerit Laurențiu Șoitu.

Înaintea evenimentului, am stat de vorbă cu doamna conferențiar universitar, doctor în Filologie, Livia Iacob, director executiv al Fundației Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Doamna profesor ne creionează o imagine a volumului de față, cu accent pe câteva din textele surprinse în paginile acestuia (n.n. Gheorghe Asachi, om de presă, de Ioan Milică; „Aici, Radio Iaşi!” – 83 de ani de radiofonie, cultură, prestigiu, de Petronela Cotea Mihai; Vanda Condurache, o moştenire fondatoare, de Cristina Hermeziu).

Alte două voci pe care le-am înregistrat înaintea deschiderii activității culturale de zilele trecute aparțin lui Tudorel-Constantin Rusu și Gabrielei Poleac, doi dintre coordonatorii volumului Personalități ale presei românești. Lucrări ale Congresului Internațional de Istorie a Presei. Cei doi coordonatori ne vorbesc despre conținutul cărții, cu accent pe o parte dintre temele reflecate în textele acesteia, ajungând la concluzia că „sunt scrise cu sufletul și sunt foarte bine documentate”.

Alexandra-Niculina Gherguț-Babii, asistent universitar doctor, de la Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, este următorul interlocutor; Alexandra-Niculina Gherguț-Babii ne vorbește despre schimbările rapide pe care le trăiește presa. Textul din volum – Jinfluencerii schimbă regulile: noi tendinţe în jurnalismul contemporan–, semnat de către interlocutorul nostru împreună cu Gabriela Poleac, o altă temă a dialogului.

Cartea Personalități ale presei românești. Lucrări ale Congresului Internațional de Istorie a Presei (ediția a XVII-a, 27-28 septembrie 2024, Iași), apărută anul acesta la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost prezentată de către prof. univ. dr. emerit Laurențiu Șoitu.

Universitarul ieșean ne spune că această carte „trebuie citită pe de o parte pentru numărul mare de autori, iar pe de altă parte pentru tematica foarte importantă a textelor semnate de către aceștia, dar mai ales pentru perspectiva pe care o creează aceste texte, fiindcă paginile volumului vorbesc – în egală măsură – despre istorie, despre prezent și despre viitor în contextul pe care îl parcurgem”.

O altă voce pe care am înregistrat-o cu prilejul lansării de zilele trecute din incinta Librăriei „Orest Tafrali” este a doamnei Petronela Cotea Mihai, redactor al Radio România Iaşi, vicepreședinte al Filialei Iași a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, cea care în paginile volumului (n.n. Personalități ale presei românești. Lucrări ale Congresului Internațional de Istorie a Presei) a semnat textul „Aici, Radio Iaşi!” – 83 de ani de radiofonie, cultură, prestigiu”. Interlocutorul nostru se arată încântat de lucrarea de față, precizând „mă bucur că această lansare se desfășoară înainte de marea sărbătoare a Radio România Iași, sărbătoare prin intermediul căreia se împlinesc 85 de ani de la înființare, la 2 noiembrie 1941”.

Imediat după discursurile din deschiderea activității culturale de zilele trecute, am invitat la dialog pe domnul prof. univ. dr. Ioan Alexandru Tofan, director al Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași”.

Pe lângă precizările referitoare la faptul că în ultimii ani presa a trecut prin schimbări majore, universitarul ieșean recomadă studenților de la specializarea Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, și nu numai acestora, cartea de față, ajungând la concluzia „să citești precum făceau presă – Mihail Kogălniceanu sau Gh. Asachi – este mai mult decât un exercițiu de imaginație, este un exercițiu de a învăța felul în care descrii și vorbești despre lume”.

Referenţi ştiinţifici ai lucrării pe care am prezentat-o sunt: academician Daniel CONDURACHE, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și prof. univ. dr. habil. Laurenţiu ȘOITU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Referitor la cele prezentate, conchidem din Cuvântul înainte al cărții, preambul semnat de către doamna conferențiar universitar, doctor în Filosofie, Ștefania Bejan de la Departamentul de Științe ale Comunicării și Relații Publice din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: Volumul pe care îl propunem spre lectură ori măcar fugară răsfoire este „copilul” celei de-a XVII-a ediţii a Congresului Internaţional de Istorie a Presei (27-28 septembrie 2024). Pentru a doua oară, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost gazda primitoare a unui eveniment ştiinţific de anvergură internaţională, dar mai mult decât circumscris ştiinţei, congresul are o veritabilă respiraţie culturală, reprezintă o sărbătoare a spiritului.

Înregistrările postate le difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural, emisiune pe care o puteți urmări în fiecare seară de vineri a săptămânii, începând cu ora 20:30, pe undele Radio România Iași.

Ne auzim online – AICI – https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Facebook)