Unirea Principatelor Române sărbătorită la Sala Mare a Teatrului Național ieșean cu două spectacole excepționale ale Naționalul din Chișinău

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 ianuarie 2026, 11:52

Cu ocazia sărbătoririi Unirii Principatelor Române, Teatrul Național din Iași are bucuria de a oferi publicului două spectacole excepționale ale Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, în cadrul proiectului de îndelungată tradiție, ReUniuni Teatrale, o celebrare anuală a identității comune, a limbii și a spiritului românesc.

Timp de două seri la rând, pe scena Sălii Mari, artiștii din Chișinău vin în fața spectatorilor din Iași cu două dintre cele mai noi producții lansate în stagiunea actuală: „Patimile după Iov” după Val Butnaru, o montare de Luminița Țâcu, programată pe 24 ianuarie, și „Richard al III-lea” de William Shakespeare, regie și versiune scenică – Petru Hadârcă, pe 25 ianuarie. Ambele spectacole vor avea loc de la ora 19:00.

„Patimile după Iov” după Val Butnaru, în regia Luminiței Țâcu (premiera 12 septembrie, 2025), este „saga unei familii basarabene care devine povestea unui neam întreg, o epopee a dăinuirii în fața catastrofelor istorice. Spectacolul desenează, în tușe dramatice și cromatici cernite, portretul unei comunități care își duce existența ca pe o cruce cristică, ca pe o scară a lui Iacov înfiptă adânc în osatura umilinței și a demnității”, informează echipa TNME.

Un spectacol despre supraviețuire ca formă de demnitate, jucat de: Mihai Zubcu, Diana Decuseară-Onică, Alexandru Pleșca, Iurie Focșa, Doriana Zubcu-Marginean, Olga Triboi, Sergiu Vâzdoagă, Mihaela Strâmbeanu, Ana Tkacenko, Corina Rotaru, Cătălina Varaniță, Nicu Ciumașu, Renata Țurcan, petru Mărginean, Valentin Zorilă.

scenografie: Irina Gurin

proiecție video: Rena Botezatu

coloană sonoră: Vlad Adajuc

durata spectacolului: 3h 30 min., cu pauză

„Richard al III-lea” după William Shakespeare, spectacol a cărui regie și versiune scenică sunt semnate de Petru Hadârcă, are premiera săptămâna aceasta, pe 17 ianuarie, la Naționalul din Chișinău.

scenografie: Irina Gurin

univers sonor și muzică: Valentin Lindo Strișcov

mișcare scenică: Oleg Mardari

video design: Vlad Adajuc

lighting design: Andrei Fotescu

traducere: Horia Gârbea

distribuție: Anatol Durbală, Alexandru Leancă, Valentin Zorilă, Mihaela Strâmbeanu, Corina Rotaru, Tatiana Lazăr, Cătălina Varaniță, Iurie Focșa, Dan Melnic, Mihai Zubcu, Ghenadie Gâlcă, Igor Babiac, Nicu Ciumașu, Renata Țurcan, Ilie Pârlog, Sergiu Vâzdoagă – durata spectacolului: 2h 45 min., cu pauză

„În zilele noastre”, – afirmă cei de la TNME – „Richard al III-lea nu mai este doar un personaj din teatrul lui Shakespeare. Îl descoperim cu groază în buletinele de știri, îl recunoaștem în discursurile și ambițiile autoritare ale unor lideri politici, iar umbra lui se întinde tot mai amenințător asupra vieții noastre. Spectacolul nu vorbește despre cocoașa fizică a lui Richard, ci despre deformarea din mintea sa – prototipul monstrului cultivat, tolerat și lăsat să conducă lumea. Revenim la textul lui Shakespeare pentru a ne reaminti cât de periculos este să te lași sedus de fantasma mâinii de fier: o poveste menită să zguduie conștiințe, de urmărit pe scena teatrului și de asumat prin acțiune, pentru a nu deveni coșmarul lumii noastre.”