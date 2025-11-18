TEDxIași 2025 aduce pe scena Teatrului Național idei care inspiră și lideri ai momentului

Publicat de Lucian Bălănuţă, 18 noiembrie 2025, 14:38

TEDxIasi 2025 va avea loc pe 22 noiembrie, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, și va reuni aproximativ 750 de participanți.

TEDx Iasi este o serie de evenimente care oferă o platformă experților pentru a prezenta informații relevante comunității din iasi, într-un format actual și recunoscut internațional, acoperind o gamă largă de subiecte. Misiunea noastră este de a aduce în fața publicului idei care merită împărtășite, adaptate audienței contemporane și orientate spre dezvoltarea unei comunități educate, implicate și conectate la provocările momentului.​

Anul acesta, scena TEDxIasi devine locul unde vor împărtăși idei:

Nicu Ștefănuță – Vicepreședinte al Parlamentului European

Lucian Mîndruță – Jurnalist și realizator TV

Irina Scarlat – Specialist în growth & leadership în tehnologie

Adrian Sonka – Directorul Observatorului Astronomic din București

Denis Bolborea – Muzician & Sound Designer

Mihaela Onofrei – Fondatoarea Apollo Technologies

Ada Gales – Actriță de film și teatru

Cristina Strecopitov – Actriță și prima femeie magician din România

Dragoș Grosu – CTO, Freya Mind – Expert în Quantum Computing

Raluca Munteanu – Director Dezvoltare, Iulius Group

Află mai multe detalii despre eveniment pe https://tedxiasi.com/