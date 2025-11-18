TEDxIași 2025 aduce pe scena Teatrului Național idei care inspiră și lideri ai momentului
Publicat de Lucian Bălănuţă, 18 noiembrie 2025, 14:38
TEDxIasi 2025 va avea loc pe 22 noiembrie, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, și va reuni aproximativ 750 de participanți.
TEDx Iasi este o serie de evenimente care oferă o platformă experților pentru a prezenta informații relevante comunității din iasi, într-un format actual și recunoscut internațional, acoperind o gamă largă de subiecte. Misiunea noastră este de a aduce în fața publicului idei care merită împărtășite, adaptate audienței contemporane și orientate spre dezvoltarea unei comunități educate, implicate și conectate la provocările momentului.
Anul acesta, scena TEDxIasi devine locul unde vor împărtăși idei:
Nicu Ștefănuță – Vicepreședinte al Parlamentului European
Lucian Mîndruță – Jurnalist și realizator TV
Irina Scarlat – Specialist în growth & leadership în tehnologie
Adrian Sonka – Directorul Observatorului Astronomic din București
Denis Bolborea – Muzician & Sound Designer
Mihaela Onofrei – Fondatoarea Apollo Technologies
Ada Gales – Actriță de film și teatru
Cristina Strecopitov – Actriță și prima femeie magician din România
Dragoș Grosu – CTO, Freya Mind – Expert în Quantum Computing
Raluca Munteanu – Director Dezvoltare, Iulius Group
Ei sunt vocile care te vor inspira să te autodepășești!
Vino să le descoperi povestea unică!
Află mai multe detalii despre eveniment pe https://tedxiasi.com/